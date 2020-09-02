【獵魔士】水行俠Jason Momoa有望參演前傳　粉絲興奮：最佳人選

Netflix原創史詩式奇幻劇《獵魔士》（The Witcher）自去年12月上架後，令劇迷興奮不已，更超越Disney+製作的星戰劇《The Mandalorian》，成為最受歡迎的劇集。由於疫情的影響，第二季於今年3月全面停拍，上月才重啟拍攝工作。不過早於7月，Netflix就宣布會拍攝前傳《The Witcher: Blood Origin》，有傳「水行俠」Jason Momoa將會加入！

據知前傳主要講述首個巫師的起源，並預計在2022年上架，如果事成的話，將會跟《獵魔士》劇集的時間線交替。然而，在劇迷等待《獵魔士》第二季的完整演員表和重點劇情時，有傳Jason Momoa將會參演前傳，更有「SPDRMNKYXXIII」粉絲網站製作了「獵魔士」Geralt of Rivia（Henry Cavill飾）和Jason Momoa的海報。

「SPDRMNKYXXIII」粉絲網站製作了「獵魔士」和Jason Momoa的海報。（Twitter圖片）

雖然暫時Netflix或Jason Momoa還未有確實的回應，大批粉絲都認為Jason Momoa過去無論在《水行俠》或Apple TV+劇集《重見光明》（See）中有大量打鬥及對付怪獸的經驗，是最佳人選。