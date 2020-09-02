養生好不好︱健身男飲母乳進補減體脂？　專家指飲錯隨時惹菌上身

近年亦有愈來愈多媽媽餵哺母乳，給孩子最好的營養。母乳是最天然的嬰兒食物，為嬰孩提供所需的養分及抗體。在Netflix日前推出的保健節目《養生好不好》（(Un)Well）中，就揪出多項「養生」的「偏方」去逐一探討並解答迷思，其中一集就提到「母乳進補」。

節目揪出多項「養生」的「偏方」去逐一探討並解答迷思。（Netflix圖片）

拆解母乳成份

人類的乳汁跟其他哺乳動物的乳汁一樣，是給後代度身訂做的食物。母乳的營養成分包括容易消化的蛋白質、脂肪、碳水化合物、維他命及礦物質，份量不多不少，能為初生至六個月大的嬰兒提供足夠而均衡的營養之餘，亦不會對發展中的消化系統帶來多餘負擔。母乳含有幫助消化的酵素，令其營養成份更完全地被消化和吸收。不過節目中提到，曾有健身男認為以母乳進補能夠對健身非常益處，更有人表示成年人飲用母乳能夠治療癌症。到底是否真的有效？

母乳是最天然的嬰兒食物，為嬰兒提供所需的養分及抗體。（劇照）

患有泌乳過多綜合症的Elizabeth在過去4年不斷捐出母乳，並將母乳送到全美國、墨西哥、加拿大等地，讓早產嬰兒、孤兒、代母誕下的寶寶或者被收養寶寶飲用。她會把母乳裝進保鮮袋，除了跟其他母親分享或捐贈到母乳庫，更能放到社交媒體及網站上售賣。Elizabeth指母乳是無價之寶，可以令寶寶增強抵抗力，對大腦及內臟健康有很大幫助。Elizabeth亦不抗拒向成年人售賣母乳，因有些買家表示飲用母乳是為了健身或者因健康因素而聯絡她。

健身狂Jameson Ritenour（JJ）以參加健美比賽為目標，除了每天上班前後到健身室狂操、維持低脂健康飲食之外，更在網上購買人奶。JJ一直都循著天然的營養來源，偶然將聽說運動員會補充母乳才想嘗試：「如果我想長得更快、做到最好，我就要像嬰兒般睡覺和進食，如果母乳是其中一部分，那我都一定會照做。」JJ指母乳進補的原因是想以母乳代替類固醇，同時避免分解代謝，免得努力減重時，肌肉量亦同時流失。經過連續飲用一段時間後，雖然體重和體脂有下降，但仍未有研究指出引用母乳能對健身有幫助。

另外，飲用母乳20年的Howard透露自己一向都很注重養生，及後發現自己換上前列腺癌。由於治療會帶來嚴重的副作用，例如性無能和失禁，故Howard開始上網搜尋不同補救方法。偶然在醫學雜誌《Discover》中看到有關母乳能殺死癌細胞的文章，便開始購買母乳飲用。雖然Howard最終能夠抵抗癌症，但專家表示這只是個別案例。

流行病學家警告：母乳不應該跟別人分享

另一邊廂，全國兒童醫院流行病學家Dr. Sarah Keim就警告，無論在任何情況底下，母乳都不應該跟其他人分享。針對網上購買母乳，Dr. Sarah跟團隊做了一連串的研究。當中發現在「黑市」購物的102個母乳樣本當中，沒有恰當保存，當中四分之三的樣本都有致病細菌存在，而某部分樣本細菌濃度如坑渠水般高！

另外有專家指出，母乳對嬰兒好處甚多，但對運動員或成年人卻沒多大用處。母乳雖含多種營養與抗體，但它們都是專為嬰兒而設的，在成人成熟的消化系統中會消化掉。在研究25年中，大眾開始認為母乳對成年人都有很大好處，但其實這是一個謬誤。對於運動員來說，其實母乳的營養價值不高，蛋白質含量相當低，飽和性脂肪、乳糖很高，如果母乳是一種商品的話，它只是高糖飲料。