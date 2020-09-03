少女時代Tiffany出鏡蘋果肌太飽滿　網友質疑再變臉整容

少女時代成員各散東西，其中Tiffany已於2017年返回美國，並以藝名「Tiffany Young」Solo出道，成為Ed Sheeran和Jason Mraz等的師妹。雖然Tiffany人在美國，但她與成員關係依然好。近期暫時回到韓國的她更出演Yuri新節目《Yuri的餐桌》，可是卻被網友質疑整容變臉。

Tiffany出鏡時蘋果肌飽滿，被網友質疑再整容。（YouTube截圖）

初出道的Tiffany留有短髮，以甜美笑眼見稱。（sports korea）

按圖睇Tiffany出演截圖：

Tiffany友情出演好姐妹Yuri的節目，公開自己返回美國後，開始了一星期五天素食的習慣，希望地球變得更健康外，亦逐漸感受到身體出現改變。不過未知是否因節目燈光影響，有網友指出Tiffany額頭及蘋果肌比以前變得飽滿，加上近照中的她下巴變尖，質疑她再次在臉上加工。Tiffany自出道以來多次爆出整容疑雲，女團時期的她以甜美笑眼見稱，但到國外發展後，風格已完全不同。

離開韓國後，Tiffany完美適應歐美風格。（IG/@tiffanyyoungofficial）

點撃睇Tiffany到美國發展後的近照：