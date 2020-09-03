希拉莉詩韻為演活角色接受特訓　享特權手機直接Call太空人暢談

以太空人為主題的美劇《遠漂》（Away）將於明天（4/9）在Netflix上架，今次是奧斯卡影后希拉莉詩韻（Hilary Swank）息影三年後重返美劇圈的首部作品。劇中Hilary飾演一位冷靜堅毅的太空人，帶領全球五大強國的精英太空團隊，前往火星執行任務。日前，她接受訪問時分享了拍攝的趣事。

科幻劇《遠漂》，即將於9月4日在Netflix上架。（劇集海報）

訪問中，Hilary Swank在《Away》中飾演美國太空 Emma Green，被太空中心賦予重任，為人類的未來找尋出路。劇中她與團隊必須遠離地球三年，應付在外太空探索時的突發事件，以及面對帶領團隊的難搞人際關係。Hilary認為雖然Emma已為這任務做好準備，但她絕對無法預料離開自己深愛的人會是如此難過與無助。

一向熱愛運動的Hilary表示自己為了扮演太空人，不但接受體能訓練，也為「無重演出」進行特訓。她笑言小時候的夢想就是成為太空人，所以儘管訓練過程對於體力的負擔非常辛苦，但仍甘之如飴。這次拍攝過程中，最特別的經驗是前往位於德州的侯斯頓太空中心，跟真正的太空人交流，甚至可以用自己的手機和一名正在外太空執行任務的太空人通話，絕對是畢生難忘的經驗。

《Away》以探索火星尋求人類未來出路為背景，刻劃了身處太空艙中的孤獨與挑戰。在封閉空間與特定幾個人長年相處，除了工作與隱私成為不可分的一體兩面，Hilary Swank所飾演的Emma更要時刻注意太空艙內全員的狀況，每天都經歷來自不同國家同事們的文化衝突、磨合，同時也心繫在地球的丈夫與女兒。這讓Emma在外太空飽受身心煎熬，展現了現代女性要兼顧家庭與職場的生活搬上外太空。