盤點星級親子KOL有財路 　每月穩袋六位數字不是夢

前商台DJ蘇耀宗（細So）被爆出軌KOL「阿B」兩年半，事件曝光後，「阿B」嘅身份原來係同樣已婚兼育有一仔一女嘅練美施（Macy），有網民隨即大揭Macy以往經營網店嘅黑材料，又指她曾經為宣傳沐浴露，將女兒出浴照分享上網，只以士多啤梨貼紙遮掩重要部位。其實近年唔少藝人生B後，都會慢慢成了親子KOL，並且經營得有聲有色。

葉翠翠 FB:27萬粉絲

葉翠翠2017年離巢後，轉形做KOL，一開始純粹分享個人養生之道，例如大家如何焗紅棗水喝，或選用適合自己皮膚嘅護膚品。到後生陀B時，分享如何做到長胎不長肉、如何極速瘦身，成功吸引一批媽媽fans。品牌亦隨之搵上門，請佢做代言人，她曾表示安坐家中都可以財源滾滾來。

陳華鑫 IG:4.7萬粉絲

曾為無綫藝人嘅陳華鑫（Gloria），去年離巢後轉形做親子KOL，她當時曾透露收入比無綫時期收入仲多，最重要係時間相當彈性，又可以打理好屋企大小事。

+ 8 + 8 + 8

陳琪 FB:10萬粉絲

同係因離巢而開始KOL之路嘅陳琪，由於照顧兩女一子頭頭是道、凍齡有方加上老公諾言形象健康，食正師奶愛家心態，將美容、健康產品到生活百貨一網打盡，每月穩袋六位數字，曾經一度跑贏被網民標榜為闊太嘅葉翠翠。

+ 5 + 5 + 5

陳倩揚 FB:8.2萬粉絲

前港姐亞軍嘅陳倩揚，育有兩子一女，她曾經因為生完細女後身形暴肥到160磅而開始減肥之路，並順勢做埋KOL。她常以「過來人」身份分享低醣飲食餐單及生活，令其FB如今已經有8萬多人follower。個人專頁雖然不時都會有小朋友嘅照片，但大多是分享親子互動，品牌代言、扮靚、減肥等吸金項目，大多由陳倩揚一人上場。

+ 6 + 6 + 6

符曉薇 IG：5.7萬粉絲

早已經係KOL嘅符曉薇，自從生女後，同老公陳柏宇成了晒女狂魔，除帶同囡囡影雜誌封面外，又為囡囡開IG帳戶，陳柏宇亦不時開LIVE分享父女生活日常。不過，陳柏宇去年曾因公開囡囡出浴片而被轟為賺錢可以去到幾盡。另外，他與老婆的育兒方法，亦不時成為網民的討論話題。

麥雅緻 FB：7.7萬粉絲

麥雅緻同老公張頴康共用同一個FB帳號，除二人的粉絲之餘，也有不少是一對仔女小豆和小花生支持者。麥雅緻直播時，老公張頴康不時助陣，除了介紹產品，囡囡小豆會亂入，然後表演唱歌或者講故事，非常可愛，深得一眾粉絲愛戴。另外，小花生亦會親自示範產品，證明產品可信度。

+ 3 + 3 + 3

劉小慧 5.7萬粉絲

本來樂於相夫教女嘅劉小慧，去年突然進軍KOL界，並且以「蛋黃油」方法治濕疹掀起熱話。每次LIVE都有唔少鐵粉捧場，而LIVE嘅話題非常多元化，由請工人、養生、飲食都有，亦有與囡囡一齊試用護膚產品。

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Coffee IG：87.5萬粉絲

Coffee（林芊妤）本身因教瑜伽而變成KOL，生仔後，為了記錄小朋友成長，特地開返IG帳戶，令2歲唔夠嘅彥彥成了小網紅，IG Followers多達16.5萬。不過，Coffee一早在彥彥的IG上列明「謝絕一切廣告」，並曾經表示囝囝兩歲時會停止更新。至於Coffee個人IG，囝囝出鏡率甚高，YT亦有一系列嘅翟師奶與翟伯伯的一整天影片，但完全係應網民要求而拍，絕非為生財。