菲律賓唔只外傭姐姐！　精選6名超高質女星　有位靚到世界第一

「外傭姐姐」這個話題最近再次成為網民熱話，而無綫（TVB）資訊節目《東張西望》今年亦多次探討外傭話題，包括外傭兼職援交、外傭中介騙案等，可是並非所有菲律賓、印尼女性都是離鄉別井做家庭傭工，單計菲律賓已經有大量值得一睇再睇的靚女明星，其中一位更是曾經位居「百大美女排行榜」榜首的絕色佳人。

Kim Domingo

1995年出生的Kim Domingo，不但是演員、主持人，身高171cm的她更是一名模特兒，單計Instagram已有236萬人追蹤，多過大部份港星。2016年，她憑劇集《Juan Happy Love Story》角色爆紅，之後更一劇接一劇，逐漸成為當地一線女星。值得一提的是，Kim Domingo學業成績相當不俗，在法蒂瑪大學修讀牙醫系畢業。

+ 14 + 14 + 14

Janine Gutierrez

1989年出生的Janine Gutierrez出身於演藝世家，父母同樣是當地知名演員，祖母更是有「亞洲歌后」之稱的Pilita Corrales，所以2012年一出道已經備受關注，亦因為她身高173cm、身材出眾，因而廣告、劇集和電影等工作不斷，表現出色的她更屢獲獎項，非常犀利。

+ 14 + 14 + 14

Janella Salvador

1998年出生的Janella Salvador自幼便隨音樂人父親和音樂劇演員母親步伐踏上舞台。14歲時，她開始參與長劇《Be Careful with My Heart》，由於劇集深受當地師奶歡迎，所以飾演次女的她逐漸為人認識，亦直接使她劇集、電影邀約不斷。另外，她亦是一名歌手，不但時常在戲中演唱，更試過舉行個人演唱會。

+ 14 + 14 + 14

Gabbi Garcia

1998年出生的Gabbi Garcia一出道便已經在劇集《My Destiny》中擔任主要角色，因而一炮而紅，其後亦有參演多套電影、電視劇，更贏得多個獎項，成績表非常亮相。值得一提的是，Gabbi Garcia的YouTube頻道亦有超過100萬人訂閱，除了展示日常生活，她與男友Khalil Ramos的「閃光彈」亦吸引不少網民留意。

+ 14 + 14 + 14

Liza Soberano

1998年出生的Liza Soberano絕對高質，12歲已經因為太靚女而獲邀擔任平面廣告模特兒，其後正式出道成為演員，在《Wansapanataym》（2011）、《Kung Ako'y Iiwan Mo》（2012）等劇集演出。2014年，她主演的《Forevermore》成為菲律賓當年數一數二高收視的電視劇，使其成為當地最紅女星，身價水漲船高。2017年，她更榮獲TC Candler的「全球百大美女」（The 100 Most Beautiful Faces）的榜首，非常犀利。

+ 14 + 14 + 14

姬素孔尚治

1984年出生的姬素孔尚治（Crisel Consunji）相信是最為港人認識的菲律賓女星，小時候已經有舞台經驗的她在2008年開始定居香港，在迪士尼樂園擔任表演工作者。2017年，她開始參與幕前演出，在港台劇集《獅子山下2017》擔演其中一角。其後，她更在電影《淪落人》（2019）與影帝黃秋生合作，不但獲得觀眾好評，更在《第38屆香港電影金像獎》入圍競逐「最佳女主角」 ，並奪得「最佳新演員」殊榮。