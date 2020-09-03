細So偷食︱練美施澄清踢爆身份者絕非友人：有證據嘅人我心中有數

商台前DJ細So（蘇耀宗）日前驚爆曾背妻偷食，與35歲KOL練美施（Macy）展開一段長達2年半的不倫關係。事件愈揭愈多，Macy在晚上回覆《香港01》時澄清並非友人向傳媒踢爆自己真正身份，而第三者另有其人：「手上有證據嘅人我心中有數」。

Macy澄清並非友人向傳媒踢爆自己真正身份。（IG圖片）

Macy澄清在身份曝光前的照片以及對話都是由朋友向傳媒爆料，但她的真正身份卻是由第三者踢爆，而她100%確信此人並非自己朋友。對於這位爆料人的身份，Macy稱心中有數：「如果係我朋友，佢一早就直接出，出得我（身份）都唔會係朋友。連登都起唔到，我朋友都唔會咁做，我自己冇必要咁對自己。直到我出現前嘅兩則新聞都係朋友爆料，因為一直都冇人知道係我。除咗我同朋友以外，有知情嘅人想爆料，而呢個人我知道係邊個，所以我先決心企出嚟，手上有證據嘅人我心中有數。」

問到會否擔心爆料人爆出更多的照片或影片，她認為無論有或沒有，都只能面對：「今日之後我都唔會再做任何訪問，因為要交代嘅我交代完，再有或冇，我都只能面對，但相信除咗局內人都唔會有人有更多，而我呢一方面嘅交代已完結」。

傳聞鬧得熱哄哄，Macy自知做錯亦會承擔所有批評。（IG圖片）

傳聞鬧得熱哄哄，Macy自知做錯亦會承擔所有批評：「我知道冇得解釋，亦自知做錯，但希望唔係畀人用大話去講件事。無論批評係點，我覺得都應該基於事實去批評，我都會承擔番所有評價同批評。我唔會講係攻擊，因為自己做錯，公開就應該有勇氣承擔、面對，並唔係要挽回任何失去嘅野，我冇資格講，我企出嚟嗰一日就知道會冇左啲咩、要面對啲咩。」

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