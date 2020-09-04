葉佩雯公開陳年古裝造型照　參加女主角試鏡後落選：係我太英俊！

世紀疫症之下，「Po舊相」變成藝人保持曝光的方法。有趣是，這些Latergram分分鐘「Late足」廿幾卅年，比如近年已淡出幕前的Eric Kwok太太葉佩雯（Grace），日前失驚無神在個人facebok專頁和Instagram同步分享一張舊相，而且並非時裝打扮，而是激罕「古裝Look」，保證大家以往從未見過，她以一個笑笑Emoji介紹：「古裝嘅我！你見過未？」 撰文：游大東

葉佩雯（Grace）日前失驚無神在個人facebok專頁和Instagram同步分享一張舊相，而且並非時裝打扮，而是激罕「古裝Look」。（葉佩雯facebook專頁）

奇怪了，翻查葉佩雯的演藝生涯，好像從來都沒有拍過古裝劇和電影，為何會有如此造型？原來背後有段古：「想當年Casting（試鏡） 一齣劇集嘅女主角，落選左（咗）原因係我太英俊同太似洋妞（鬼妹）！」文末又加上標籤「 #CALLME葉大俠」。此帖一出，不少網民立即「電視偵探」上身，想找出當年Grace到底為哪套無綫古裝劇試鏡，有人估《雲海玉弓緣》（2002），有人估是《青蛇》（只在1993年拍過電影版，1998年《我和殭屍有個約會》裏亦曾出現這個角色），亦有人話這身打扮和氣質可以飾演《絕代雙驕》裏的小魚兒。

葉佩雯2011年跟Eric Kwok結婚之後仍然有拍戲拍劇，但產量不多，近年更是完全淡出幕前。（資料圖片）

葉佩雯IG留言向粉絲揭開謎底

但統統都不是，於是有讀者試圖從年份着手。「嗰個年代係咪咩蘭桂芳咩傾斜度嘅年代？」（1998年葉佩雯推出的單曲《蘭桂坊的傾斜度》）近了，Grace再給多一點提示：「大約2000年！」最後答案，Grace只在Instagram開估，「係碧血劍！」這套由李添勝監製的無綫古裝劇，改編自金庸同名原著小說，1999年開拍，於2000年11月20日首播，是為33周年台慶劇，共30集。林家棟飾演男主角袁承志，江華飾演金蛇郎君夏雪宜，佘詩曼飾演阿九（即長平公主），同劇還有吳美珩、歐子欣、袁彩雲、關寶慧等演員，故此Grace口中所說的「落選」，應該是敗給佘詩曼。

由李添勝監製的金庸武俠劇《碧血劍》，是2000年無綫的台慶劇，林家棟飾演男主角袁承志。（網上圖片）

連續三年飾演金庸小說人物

今時今日的佘詩曼，演技當然無容置疑，兩奪無綫視后，更憑《延禧攻略》在內地爆紅，不過回想當年剛卸下港姐身份變成全職演員初期，雖然備受無綫高層力捧，安排大量演出機會，連續三年（1999-2001）飾演金庸武俠劇的女主角（《雪山飛狐》、《倚天屠龍記》、《碧血劍》），又有份參演《刑事偵緝檔案IV》（1999）和《十月初五的月光》（2000）兩套重頭劇，人氣爆升。

1999年至2001年間，佘詩曼連續三年扮演金庸小說角色，在《碧血劍》中，她扮演「阿九」一角，亦即長平公主，甚有氣質。（網上圖片）

靠讀報紙改善「雞仔聲」

但因為不是紅褲子出身，幕前經驗又太少，演技稚嫩而受到批評，更指她以「雞仔聲」講對白很刺耳，她當年在《志雲飯局》曾向陳志雲承認對此批評不開心，但下定決心要改善：「我有喺屋企讀報紙，朗讀半個鐘頭，讀咗幾個月，係有幫助，另外當時拍《雪》同《刑》，對住陳錦鴻成年咁滯，因為佢本身係演藝學院，對演戲有好多理論，佢就不斷將學到嘅嘢灌輸畀我，佢都幾關鍵，係佢令我對演戲產生興趣。」直至2006年《鳳凰四重奏》一人分飾四角之後，演繹角色的技巧漸見成熟，逐漸鞏固無綫當家花旦的地位。

佘詩曼入行初期經常被批評演技差、講對白有「雞仔聲」，她早年受訪時承認對此感到不高興，於是決心讀報紙改善發音，而陳錦鴻的分享和提點亦令她對演戲產生強烈興趣。（資料圖片）

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