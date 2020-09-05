「翻版周子瑜」究竟有幾多個？　韓、台、港、越都有！

韓國女團TWICE台灣成員周子瑜因外貌出眾而受注目，是不少宅男心目中的女神，只有20歲的她，向來sell青春可愛。周子瑜更是曾連續多年有入圍全球最美臉孔。

周子瑜穿短裙坐下來十分容易走光，所以腿要合起，一手托頭，一手放下，手遮掩最尷尬的地方，卻從中做出曲線，優雅而撩人。(TWICE 影片截圖)

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剛剛在《香港小姐競選2020》中獲得季軍的郭柏妍，被封為「港版子瑜」。

《2020香港小姐競選》由8號謝嘉怡（Lisa）奪得冠軍，2號陳楨怡（Celina）奪得了亞軍，4號郭柏妍（Rosita）奪得了季軍，8號謝嘉怡（Lisa）奪得了最上鏡小姐，而5號鄺美璇（Maisie）則奪得了友誼小姐。（陳順禎攝）

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在台灣有「國民女友」和「養眼版周子瑜」的祈錦鈅，近年由網紅搖身一變成為了網絡歌手，推出過《I DO》和《比心小幸福》等歌曲，不過她傲人的身材依舊是網民的討論重點。

早年台灣祈錦鈅（Maxine）憑着幾張比堅尼池畔相而熱爆網絡。（網上圖片）

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台灣的陳苡瑄曾就讀輔仁大學，當時被封為「輔大周子瑜」，更是女團「5TEAM」成員之一，為該團體的顏值擔當，非常有知名度。

片段中的陳苡瑄（Mifi）五官非常精緻漂亮，網民大讚她氣質滿分，有人起底後發現原來她已是個藝人，更是有「小周子瑜」之稱。（Instagram@mifi.0214）

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這位被指跟周子瑜相似度極高的美女來自越南胡志明市，今年只有21歲，這位氣質美女名字叫做Nguyễn Bùi Nam Phương，她因為在高中畢業典禮的時候，被同學拍下了身穿越南傳統白色裙褂服飾的照片，並分享到網絡上而引起轟動。瀑布般的烏黑長髮加上精緻的五官，清純又乾淨的氣質完全不輸給明星們。

Nam Phương因為一張畢業照在網上爆紅，被指神似周子瑜。(phuong252_@IG)

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「P圖子瑜」是南韓網紅쩡이，除了樣子與周子瑜有少少相似之外，其火辣身材也是其賣點。

似咩？少少喇。（IG@kyj._.95）