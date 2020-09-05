江欣燕「扮嘢」從未感棘手　怕遭梅艷芳怪責一早諗定點拆解

江欣燕話當年做《EYT》時，每日都要同吳君如鬥快去到尖沙咀拎 贊助衣服，仲話因為公司提供嘅衫好醜。（影片截圖）

由伍詠薇同林盛斌主持嘅《Tiger`s Talk》最新一集請嚟阮兆祥、江欣燕兩位扮嘢高手做嘉賓。節目中，二人分享了不少當年《EYT》嘅趣事：「當年每日下午要開會圍讀，千萬唔遲到，因為會受到好嚴重嘅指控，肥姐(沈殿霞)會瞪你，Liza姐會含笑望住你。我見過有人遲到，一入嚟肥姐就問對方『最近係咪忙，其實我咃都好多嘢做，你遲十分鐘就影響我哋全部人，希望你下次唔好』語氣溫柔，但已造不少壓力。」江欣燕又自爆曾經在直播期間，因為唔記得對白，於是只好用「個咪無聲」作為藉口，但結果差啲令PA同事受罪。

Maria係江欣燕參考家中嘅姐姐所創作嘅角色。

提到過往所扮演的角色，江欣燕表示《EYT》中的Maria因為是自創，所以十分有滿足感。但不得不提的是《樂壇插班生》嘅梅艷芳。「我開頭好驚，所以一見到佢就話『搵食啫』，佢即刻明白，佢之後話『你可以唱好啲囉』」而曾經扮演寶詠琴嘅阮兆祥，表示當年曾在活動後台遇到寶詠琴，對方大讚他扮得十分神似，令他感到十分開心。另外，近年多咗拍無綫劇集嘅江欣燕，笑言似「落田」，並謂十分辛苦，因為又唔可以有夜生活，又要減肥，但卻感到滿足。

江欣燕一直視梅姐為偶像，所以當知道要扮演對方時，其實都好緊張。（影片截圖）

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