譚炳文逝世｜無綫回應死訊　高度表揚他於演藝圈的付出及貢獻

有配音王之稱的譚炳文昨晚因肺癌於今早 (5/9) 與世長辭，享年86歲。譚炳文女兒向傳媒表示父親走得安詳，已安排法師到醫院為他唸經及準備後事。據悉譚炳文今年5月才與無綫續約隸屬配音組，6月證實患上肺癌，病情持續惡化，最終不敵肺癌離世。

有配音王之稱的譚炳文昨晚因肺癌於今早 (5/9) 與世長辭，享年86歲。(Youtube截圖)

無綫今日下午亦對譚炳文的離世作出了回應，原文內容如下：

「無綫資深演員暨配音員譚炳文今(5日)早離世，連日來與炳哥及其家人有緊密聯系之助理總經理(藝員管理及發展)樂易玲，今早突聞噩耗，深表難過,並向其家人致以深切慰問。

無綫電視深表惋惜，亦會盡力協助其家人辦理後事，提供適切協助。

炳哥加入無綫多年，除在台前演出大受歡迎外，幕後並擔任配音工作逾半世紀，其中配演《包青天》系列劇集之包拯角色，深入民心，膾炙人口，最後作品是今年3月在翡翠台播出之《慶餘年》，配演莊墨韓一角。

2014年在《無綫配音組仝人聯歡暨頒獎典禮》中獲頒發「終身成就獎」，同年在《萬千星輝頒獎典禮2014》榮獲「萬千光輝演藝人大獎」，肯定其在演藝圈的付出及貢獻。

他的演藝成就獲得了TVB的肯定。(tvb.com圖片

點擊下圖重溫他的演出：