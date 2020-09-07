Banksy唔係Massive Attack主音　英國長壽兒童節目主持先係本尊？

英國神秘街頭藝術家Banksy（班克西）早前趁疫情期間仍繼續創作，除了透過Instagram發布新作，日前（29/8）還派出資助的難民救助船，去到地中海接走部分難民，令班克西的神秘身分再度成為網民熱話！

一直都有傳英國天團Massive Attack的主音Robert Del Naja就是Banksy本人，但2017年有人拍得班克西在伯利恆街頭進行塗鴉，但該畫家並不是Robert，而是另一位藝術家James Ame，另有說法指班克西其實是由多位藝術家組成。日前就有網民在Twitter表示，英國經典長壽兒童藝術節目《Art Attack》的主持Neil Buchanan才是班克西真身。該網民列出了4點證明，有不少網民看完之後，都直言非常可信。

身兼結他手 樂隊解散年分是Banksy最活躍年份

作品遍布全球的班克西畫風經常帶有諷刺意味，加上充滿黑色幽默、警世句子及歌詞，以藝術來表達社會不公而聞名。故推測班克西除了是藝術家，亦是音樂人，而Neil除擔任《Art Attack》主持人，亦是英國重金屬樂隊Marseille的結他手。樂隊於1976年組成，並推出了4張專輯和6首單曲，更在2012年解散，剛巧是班克西最活躍的年份。

Niel是英國重金屬樂隊Marseille的結他手。（Twitter圖片）

一直有傳Massive Attack的主音Robert Del Naja是Banksy。（VCG）

人證物證俱在？

有另一網民留言表示，15年前在布萊頓（Brighton）的派對上，跟真正的班克西近距離碰面，雖然不能百分百肯定，但直指看到的藝術家跟Neil非常相似。其後有大批網民認為以上說法非常合理，加上Neil經常在節目中製作大型戶外作品而聞名，跟班克西的做法較為相似。

當然一切都是網民的猜測，不過有很多人都坦言Neil的背景和才華都跟班克西非常吻合，更留言希望這個說法是真的。另外，有網民就反對這個謠言，更指大家只是在誇張和合理化Neil在《Art Attack》中的大型畫作。

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