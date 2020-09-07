【權力遊戲】HBO斥2.4億建永久展覽　特設服裝部Cosplay最愛角色

HBO神劇《權力遊戲》（Game of Thrones）最終季忽略劇情細節，人物角色更沒有層次上的變化，更出現咖啡杯穿崩位，被劇迷封為「爛尾神劇」。相隔一年半，HBO宣布斥資2400萬英鎊（約2億4千港元），在位於北愛爾蘭的Linen Mill Studios設立《權力遊戲》的永久展覽即將開放，𠱁番劇迷開心！

據知，展覽會還原《權力遊戲》的Seven Kingdoms，不過暫時就沒有消息指White Walkers和劇中的三條龍會在展覽中現身。經典場景方面，包括龍母的Dragonstone's Throne Room和Map Room、黑城堡（Castle Black）的Mess Room、Cersei的庭園，還有臨冬城（Winterfell）。展覽場地佔地11萬平方英尺，原本今年春季開放，但由於疫情影響，開放日期一直延遲至今。

展覽位於北愛爾蘭的LinenMill Studios。 （Twitter圖片：展覽概念圖）

所有入場的參觀者都能夠在各個場景中親歷其境，近距離接觸劇集使用的真實道具、服裝和武器，並了解所有《權力遊戲》標誌性場景殊效果的所有秘密。展覽最特別之處，就是設有「互動服裝部」，讓粉絲裝扮成自己最喜歡的角色，以及體驗製作設計和美術團隊的工作，包括武器庫，相信劇迷會收貨。