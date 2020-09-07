馬伊琍新劇穿旗袍展示完美曲線　有位女星身材誇張反變穿搭大忌

內地劇《旗袍美探》，翻拍澳洲著名偵探劇《費雪小姐探案集》，由馬伊琍擔當女主角，睇劇名都知她會不時以旗袍亮相，盡顯她婀娜身材，完美曲線，比起以新紮小花上陣，44歲的馬伊琍，風情氣質，更貼近於原著的費雪小姐，對比起精彩懸疑的案件，觀眾更關心馬伊俐的旗袍look，下文為大家帶來歷年的旗袍女神，每一位都美得令人心動。

44歲馬伊琍穿上旗袍，比起年青女星毫不遜色。（劇照）

馬伊琍主演的《旗袍美探》，別名是《美思小姐探案集》，講述遊學歐洲多年的名媛蘇雯麗，從巴黎回到上海，卻在一次到好友飯局時遇上兇殺案，她憑著偵探頭腦，冷靜分析，抽絲剝繭，為女僕小桃子洗脫殺人嫌疑，之後更成為了她的女助手，而在查案的過程中，她跟探長羅秋恆(高偉光飾)互相合作，同時又鬥智鬥力，之後例牌擦出愛火。故事跟澳洲電視劇《費雪小姐探案集》角色設定基本一樣，也是有一位羅賓森警探，而女僕小桃也是費雪小姐的偵探助手，只是背景搬到30年代的上海。

張雨綺的旗袍造型，有點老土感覺。（劇照）

《旗袍美探》最大特色，除了查案外，馬伊琍每集都會穿上旗袍出場，獲觀眾大讚她的葫蘆身材，適中上圍配以螞蟻腰及蜜桃臀，才能成功駕馭古典味濃的旗袍，其實不少女星也有過穿上旗袍亮相的經驗，一文睇清究竟是旗袍女神，還是服裝黑歷史。

一文睇晒歷代女星旗袍look：