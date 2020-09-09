【開工大吉77】吳浣儀為愛拒續約　曾問鮑起靜羅蘭借錢過難關

吳浣儀日前應好友苑瓊丹邀請，亮相香港開電視節目《開工大吉》訪問，浣儀姐就話當年「喜愛夜蒲」，更即席向苑仔示範舞姿：「苑仔話我嗰樣老老實實，但佢唔了解後生嘅我，當年我都係會周圍玩，收工要去『蒲』㗎，去飲嘢、跳舞之類，跳得好勁添，我係鍾意去玩！年青時有人讚我幾靚，加上讀書時有做過舞台劇，覺得自己鍾意做戲，見到電視賣廣告，又冇咩做咪試吓考訓練班，諗住唔得㗎，點知又過晒關，所以話真係整定嘅！」

估唔到吳浣儀會鍾意夜蒲。

吳浣儀直言入行初期，出演閒角扮茶客，兩個月後便接拍有份量角色迅速走紅：「因為我以前又曳又惡死，所以角色都叫做番我自己，好自然就發揮到囉。去到1975年我因為『嬲』而離開電視台， 當年都算年輕，做咗兩年突然搵你做啲閒角，加上唔小心NG就會有說話聽『唉，冇船過海啦！』，而我又剛開始拍拖，咁咪唔鬼做囉！」佢表示愛情成為離巢動力，否則應不會太衝動拒續約：「當年另一半都冇話養起我，但拍極都係閒角，由朝等到晚都未埋位，阻住我拍拖嘛！總之都係任性啦，做嘢冇諗過後果，跟住就轉咗去佳視，點知最後執埋，咁我咪走去結婚囉。」

近期吳浣儀因疫情而閉關，但仍期待好劇本降臨：「依家有戲拍咪拍囉，不過我係冇攞獎命㗎，當年都恨過吓想攞，依家都想嘅！但呢啲都係整定，最緊要開開心心、身體健康，睇開啲唔好轉牛角尖囉。」

直到丈夫患病，一邊照顧家人，另一邊廂拍劇養家，成為人生最艱辛的日子：「當時真係唔做唔得，仲要問鮑姐、羅蘭姐借錢過難關，要拍劇還債！不過我好得意，自身嘅事唔會點喊，要面對囉！後來丈夫過身，好在一直都有戲拍可以養家，當時好忙都冇時間理啲子女，但好在佢地依家都好OK！」

拍攝期間臨近苑仔生日，浣儀姐專程買蛋糕慶祝，但反被苑仔「嫌棄」：「我叫浣儀唔好客氣啦，唔好買蛋糕啦，直接封利士比我算啦，點知佢話我俗氣！又大一歲啦，唔好問我幾大年紀啦，我地都係第一次慶祝生日，非常難得！」