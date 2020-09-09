Netflix推出《三體》劇集　《權力遊戲》主創改編雨果獎科幻小說

內地作家劉慈欣於2015年憑《三體》（The Three Body Problem）系列英文版，奪得世界科幻文學最具影響力的獎項之一雨果獎（Hugo Award）而享譽國際。雖然近年不時傳出有製作單位有意將系列拍成電影或劇集，但因該作品一直被視為最難影視化的小說，一直只聞樓梯響。日前Netflix終於宣布，邀請了HBO神劇《權力遊戲》的創作人D&D（David Benioff & D.B. Weiss）跟《True Blood》監製Alexander Woo聯手打造。

內地作家劉慈欣於2015年憑《三體》系列英文版，奪得雨果獎（Hugo Award）。（Netflix圖片）

Netflix原創影集部門副總裁Peter Friedlander直言，《三體》系列徹底改變了大家對科幻小說的認知。縱然人類與外星文明第一次接觸的故事並不新鮮事，但劉慈欣將科學融入⼩說，交織出逼真的未來視野和外星接觸，是其他科幻作品甚少出現：「系列令我有如此寫實真切的閱讀體驗，同時人類遭受外力侵逼，人們在團結共抗外敵之際，內部又橫生嫌隙造成分裂，這樣的故事情節也讓我深感著迷。」

Netflix邀請了《權力遊戲》的創作人D&D（David Benioff & D.B. Weiss）跟打造劇集。（Getty Images）

Netflix今次有強大的班底坐鎮，包括《星球大戰：最後絕地武士》（Star Wars: The Last Jedi）導演Rian Johnson、畢彼特所創立公司的公司Plan B Entertainment 等高層等。對於今次的改編，D&D坦言《三體》三部曲可以說是野心最大的作品：「能夠帶領讀者從60年代開始，一路來到時間的終結，亦從人類居住的淡藍色⼩星球出發，挺進至遙遠的宇宙邊陲。我們期待在接下來的日子，用上數年的時間，將這部規模巨大的作品帶到世界各地的觀眾面前。」此外，原著作者劉慈欣亦會擔任劇集顧問，他接受訪問時表示非常尊重和信任創作團隊，更希望能為觀眾帶來精彩的視覺享受。