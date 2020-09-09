《Lucifer》堪稱美劇界奇蹟　曾被腰斬Netflix接手翻生變神劇

作為傳流平台的龍頭，Netflix打造了多套高質劇，《闇》（Dark）、《破案神探》（Mindhunter）等，在爛番茄全奪得90%以上，可惜都不及剛剛推出第五季的《魔鬼神探》（Lucifer）受歡迎。劇集播出至今儲下大批粉絲，更是最多人收看的歐美劇集！

第5集日前在Netflix上架。（劇集海報）

《魔鬼神探》改編自Neil Gaiman的DC漫畫《The Sandman》中的人物外傳，劇情主要講述地獄之王撒旦Lucifer（Tom Ellis飾）因為受夠上帝差遣，並厭倦在地獄的生活，決定放大假休息一下，去到美國洛杉磯開夜店。在機緣巧合下，遇上女警探Chloe（Lauren German飾）而成為了洛杉磯警察局的顧問。因為擁有令人說出心底話的力量，Lucifer率領Chloe屢破奇案，兩人更發展出一段離離合合的感情。同一時間，為了讓Lucifer回到地獄，Lucifer各種考驗，究竟是上帝的考驗，還是要面對自己的心魔？

劇迷嫌拖戲兼膚淺？

《魔鬼神探》原先由FOX製作，首兩季評價不錯，可惜去到第三季中段，劇情太拖導致收視下滑，加上有網民指劇情膚淺，故最後宣布腰斬。消息傳出後，大量劇迷表示接受不了這個決定，30多萬人聯署要求續拍劇集，令「拯救Lucifer」（Save Lucifer）成為網上熱搜。一個月後Netflix宣布接手開拍第四季，並於去年5月上架，強勢回歸後在爛番茄奪得93%的高分。

為何成為Netflix最多人看的劇集？

跟眾多劇情類神劇一樣，《魔鬼神探》集合了劇迷最愛的懸疑、警匪、靈異鬼怪元素，最特別就是以聖經中的人物擔任劇中主角來增添新鮮感。Lucifer作為墮落天使，背叛上帝後被懲罰成地獄之王，來到人間的Lucifer繼續以自我為中心，我行我素，不在乎旁人感受。人類眼中他是個靚仔富二代，終日沉迷酒色。

當遇到一生中最愛Chloe後，Lucifer在調查案件期間，開始懂得如何與人相處。Lucifer明白到凡人都有需要面對的問題，同時讓自己意識到最初為何由天使變成魔鬼的原因，漸漸展露人性和學懂面對自己的恐懼，令這個角色更加有血有肉。這是少數能夠做到以主角帶起整套劇集的好例子，亦是劇迷喜愛Lucifer的原因。

角色成長靠綠葉扶持

Lucifer的成功當然要靠劇中其他角色的襯托，圍繞Lucifer身邊的女角色各有魅力，包括探員Chloe、Lucifer的助手Mazikeen（Lesley-Ann Brandt飾）及心理醫生Linda（Rachael Harris飾），都是聰明硬朗的成功女性。而Lucifer的天使哥哥Amenadiel（D.B. Woodside飾）的戇直和Chloe前夫Dan的（Kevin Alejandro飾）的率直，Lucifer從他們身上學到的正正就是令他成長的原因。另外Lucifer跟Chloe的愛情線亦值得留意，雖然兩人去到第四季才有進展，但過程中令觀眾明白到，要尋找到接受自己陰暗面的另一半是非常難得。