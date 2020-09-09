賴弘國前妻Ivy台灣豪宅區置業　北歐風格玄關位竟有行紅地氈感覺

賴弘國第一任前妻、「空界林依晨」之稱的Ivy Chao（趙筱葳），近來轉型做KOL，不只拍片做YouTuber更開設網店賣時裝，自己做埋model生招牌，收入比做空姐時大增，早前購入豪宅林立的信義區一間約600多呎的單位，參考同區樓價，同樣大小的單位約500萬港元以上，於台灣來說算高價豪宅！

Ivy除了早前在自己的YouTuber頻道上開箱剛裝修完但還未有裝飾的新屋，近日入伙後，接受YouTuber「冰蹦拉icebonla」的邀請，參觀她已經佈置好的新居。經過Ivy與設計師精心設計，單位以北歐風為主，非常高雅舒適，開放式廚房更像Cafe一樣，連馬桶外觀都非常講究，全屋設計以及裝飾都一絲不苟，每個角落都係打卡位！

Ivy榮升業主，進駐台灣豪宅區，屋內裝修走北歐風，非常高雅舒適。（IG圖片／weicutey）

玄關位裝感應燈 滿手戰利品也不用狼狽開燈

玄關位要經過一條走廊入屋，設計師用上跟客廳不一樣的地磚來作出區分，有一個心情的過渡。而且走廊裝上感應燈，一進門就自動亮燈，Ivy笑言每次回家都有行紅地氈的感覺，而且shopping完回來滿手戰利品時，也不用狼狽地開燈！

走廊裝上感應燈，Ivy笑言每次入屋都有行紅地氈的感覺。（影片截圖）

窗外景色不夠好 客廳裝百葉簾解決問題

信義區雖然是豪宅區，但也比較多舊樓，Ivy聽取設計師建議，裝上百葉簾，既能有充足採光，又能遮擋窗外的舊樓景觀，同時百葉簾在歐美非常流行，令人彷彿身處外國一樣。

客廳裝上百葉窗簾，既不阻礙採光，又能遮擋屋外的舊樓景，風格歐美，令人如置身外國一樣。（影片截圖）

每個女孩的夢想─walk-in closet

由於Ivy自己一個人住，所以在房間內開闢了一個位置作為walk-in closet（衣帽間），存放自己的衣物和心愛的手袋，這裡同時亦是她的化妝間，擁有一個walk-in closet是每個女孩的夢想，一個屬於自己的扮靚小天地。

擁有一個walk-in closet是每個女生的夢想！（影片截圖）

Ivy經常宴客，家中可以容納多達20人。（IG圖片／weicutey）

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賴弘國前妻Ivy不只樣子甜美，而且身材火辣。（IG圖片／weicutey）

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