嚴選三大新世代電台之花　港台代表才色兼備靚絕全行

無綫（TVB）劇集《過街英雄》雖然已經進入結局篇，但討論度仍然十足，除了收視之外，首次擔正演出的森美更是焦點所在，其電台節目主持人身份更是有大量話題尚待發掘。當然，電台界並非森美一個人玩晒，還有好多DJ、節目主持人值得關注，其中不少高質新生代靚女。

商台代表：馬騮搣

馬騮搣（Gladys）現時在商業電台中主持雷霆881節目《馬路的事我哋的事》，與拍檔Jessica分享車友關心的大小事。除了電台工作之外，她還有做司儀和廣告配音的工作，而其YouTube頻道亦不時介紹汽車資訊和生活點滴。與歌手Gin Lee（李幸倪）有幾分相似的她，雖然在IG不算多粉絲，但外形陽光、笑容甜美的她應該會愈來愈多人認識。

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新城代表：施匡翹

現年24歲的施匡翹（Zaina）除了是歌手，更有份在新城知訊台主持「共享音樂空間」節目《猜情尋》，與拍檔林子謙、高晉一起分享生活趣事，以及與聽眾交流。早前她因為感染新冠肺炎而暫時停工，但上月尾已經復工開咪。另外，在IG有7萬多粉絲的她，不時向網友分享靚相，最近更公開了一輯躺在瑜伽墊上騷身材的福利圖。

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港台代表：李冠渝

李冠渝（Bella）是香港電台第五台節目《認真香港》其中一位客席主持，浸會大學歷史系畢業的她在節目中便與主持鍾傑良一起介紹香港歷史，在4月9日一集中兩人便大談了舞火龍傳統。除了電台節目主持人兼前空姐之外，Bella亦是網絡平台「冬OT」的一分子，經常短片中亮相。另外，在IG有3萬多名粉絲的她常常曬女神相，好識冧粉絲！