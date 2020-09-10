BLACKPINK紀錄片10月14日登陸Netflix　新專輯絕密片段終極曝光

韓國女團BLACKPINK風頭一時無兩，更成為各大品牌的寵兒。Netflix宣布推出BLACKPINK首部原創韓國流行音樂紀錄片《BLACKPINK: Light Up the Sky》，並於10月14日在全球190個國家上架。讓全世界的粉絲們都能了解，BLACKPINK如何迅速崛起為超級巨星的歷程。

紀錄片中除了有BLACKPINK四位成員JISOO、JENNIE、ROSÉ和LISA的獨家訪問外，還收錄了從未曝光過的畫面，讓粉絲透過鏡頭看她們一路從練習生蛻變為紅遍全球的巨星。當中還將搶先揭露BLACKPINK新專輯的錄製過程，見證韓流偶像團體所須經歷的高低起伏，並了解每一位團員的才華是如何互相結合，成就出BLACKPINK獨特的創新風格。

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提到這次跨國際的合作，Netflix原創紀錄片副總裁Adam Del Deo表示韓流音樂持續橫掃全球，而BLACKPINK堪稱現今最知名的超人氣女團。紀錄片導演Caroline Suh深受四位成員信賴，能帶出她們自然又真誠的樣貌，引領觀眾窺探BLACKPINK真情流露的生活點滴：「紀錄片亦呈現出每位成員為了每一首熱門金曲、歷史性演出和巡迴演唱會，所付出的堅持不懈與辛勞準備。我們很高興能將她們的故事帶到全球歌迷的面前。」

點擊下圖看BLACKPINK與Selena Gomez新歌《Ice Cream》MV靚相：

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對於Netflix特別拍攝紀錄片，BLACKPINK表示：「我們等不及要和全球的Blink（歌迷暱稱）在Netflix分享我們的故事。希望這部紀錄片能帶給觀眾歡樂和希望，一起開心見證我們過去四年來在幕前並肩走過的旅程。」另外，BLACKPINK與Selena Gomez的新歌《ICE CREAM》一推出就登上Billboard排行榜HOT 100的第13位，創下該團史上最佳成績。今年也是第3次進入單曲榜前40名，是繼美國性感女團Fifth Harmony後，連續3首歌打進前40名的女團。