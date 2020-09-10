日版朱千雪今田美櫻成日劇搶手貨　換新髮型網民大呼認唔出

有民選港姐冠軍之稱的朱千雪在圈中是出名的三高港姐，集高顏值、高學歷、高收入等優秀條件於一身，且非常之有觀眾緣，也是網民心目中的女神。最近有傳千雪BB可能會因為轉行做大律師而退出娛樂圈，令粉絲們都相當之不捨。其實日本藝能界亦有一位日版朱千雪，現年23歲的日本女星今田美櫻，就同千雪BB撞樣，更有「福岡第一美少女」的美譽，加上擁有天賦驕人身材，現時已是當地人氣女星，目前成為日劇界的搶手貨。

朱千雪。(vcg)

今田美櫻最近更成為了當地各大台的爭奪對象，先是演出TBS電視台神劇《半澤直樹2》，又為NTV台的《傻父親青春白書》擔任要角，更獲富士電視台邀請歸隊客串《金裝律師2》，令她同季共於三台的三套重頭劇中出現。而她早前到泰國取景的寫真集《LASTSHOT》累積出貨量多達5萬2千本，成為了2020年度Oricon上半年寫真銷量榜的第七位，成績相當之不錯。她在IG的粉絲也多達320萬，昨日她post了一張新相，換了一個有留海的髮型，跟平時的樣子有頗大分別，彷彿變了另一個人似的，有不少網民都表示完全認不出相中人就是今田美櫻。

有日版朱千雪之稱的今田美櫻。(今田美櫻ig)