東張西望｜嚴淑明美容院出現醫療事故　女士保濕療程後變爛面

《東張西望》報道過不同類型的美容事故，而美容院和顧客的爭執，雙方都有理據支持自己，有疏忽、欺騙和雙方期望不同導致這事發生，誰對誰錯真的要用腦思考。

陳小姐搵《東張西望》幫手。（YouTube）

昨天（9日）晚上《東張西望》播出的一集就是報道這類型的事件。有一名女士化名陳小姐，說話帶點鄉音，尋找《東張西望》的幫助，表示：「我都真係驚咗，以後唔會再做呢種醫學療程。」事源是陳小姐在網上看見一間美容院做推廣，說打了針之後可以保濕之餘還可以增加骨膠原，因此陳小姐心動了去做這個療程，再加上有外國的認證，她便不擔心會發生意外，結果做完之後便發生「爛面」。她說：「2千幾變1千幾，幾吸引。本身都比較貪靚，又覺得快靚正，同埋聽人講都幾好就去咗試。」

6月19日當天陳小姐付了三千元購買打兩次針，在敷了麻藥之後臉上發生變化，臉上會發紅和痕癢，其後打針後臉上有很痛的感覺，臉上更加之腫了，陳小姐曾經示意要幫她打針的人停下來，因為真的很痛，「我當時好驚，我從來未見過我塊面咁恐怖。」這集《東張西望》的主持是李旻芳，她先介紹既然是普通麻藥，而打保濕針又是這麼常見的事情，為什麼陳小姐的臉部會變成這樣呢？

點擊睇打針前同後對比！

《東張西望》拿了陳小姐的照片給業界醫生診斷，江正本醫生說：「我覺得佢對麻膏有刺激性接觸皮膚炎，呢個麻膏對佢嚟講唔太適合，所以即時會有呢個反應。當佢塊面有咁大反應再做呢個微創，會令佢傷上加傷，同埋相信佢有感染，紅得咁厲害。」

踩上診所。（YouTube）

事後陳小姐去打針，這間美容院介紹皮膚科醫生給她治療之餘也承諾會幫她付款所有醫藥費，怎知道反悔，不負責任。《東張西望》陪同陳小姐到涉事診所，指了解整件事情，李旻芳問到當初陳小姐曾示意要你們停止打針，診所職員大方回應：「冇，佢冇話停止，如果你覺得當時覺得真係咁唔舒服，你可以拒絕。」另外關於診所承諾會付皮膚科醫生的費用，到最後卻反口，陳小姐在診所激動的說：「點解唔負責任，之前應承點解唔負責任，因為之前你哋確實應承過，你哋就不停講大話。」看到這裡以為是診所的疏忽，原來有驚人發展，診所拿出了一樣證據反駁意外發生並不是他們的責任，竟然責任是陳小姐本人，「佢本身患有玫瑰痤瘡，但做之前冇同我哋講。」

呢間診所係前藝人嚴淑明開。（YouTube）

另外這間醫療診所發現是藝人嚴淑明開辦的，她接受訪問時候直言這件事情要到此為止了：「我唔可以再配合佢做一啲咁荒誕同脫軌嘅事。坦白講，我無法按照你（陳小姐）嘅方式去做，我做唔到亦都唔需要去做。」到底最後美容院會再拿出什麼證據支持自己，反駁陳小姐的謬論？今天晚上播出的一集會告訴大家。

點擊睇更多節目精華內容！