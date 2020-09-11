周志文周志康似到餅印一樣　教你分辨圈中5對孖仔孖女

最近在無綫（TVB）劇集《過街英雄》中飾演富二代的周志康，與江嘉敏的感情戲觀眾非常受落。「巨聲幫」出身的周志康加入TVB後一直密密做，憑着好男人形象成功入屋，同樣是「巨聲幫」入行的還有孖生哥哥周志文，兩位長得餅印一樣，不少網民都問：「到底點分？」圈中有不少孖生兄弟或姊妹相當似樣，外人很難一眼就分辨到，希望透過以下的特徵幫助大家分辨大細孖！

兩兄弟同樣是「巨聲幫」出身，他們無論是五官、面形，又或是身形都似到十足十。（IG/ @danielchau928）

大孖周志文與細孖周志康

兩兄弟同樣是「巨聲幫」出身，他們無論是五官、面形，又或是身形都似到十足十，周志康就提出3點教你如何分辨大細孖。第一點：大孖的鼻頭比細孖闊少少。第二點：二人面上各自有一粒墨，都在嘴唇側下方，大孖的墨生在左邊，而細孖的則在右邊面上。第三點：氣質方面，大孖之前會比較Man同成熟，細孖則比較孩子氣。不過隨着細孖成家立室做埋爸爸，他現在的氣質又較阿哥成熟一點。

+ 5 + 5 + 5

大孖衛蘭與細孖衛詩

衛蘭及衛詩同是唱得之人，兩人外形、五官、輪廓，甚至身形都十分相似，兩姊妹都會不約而同時肥時瘦。除了外形，她們的聲線亦相當相似，衛詩亦說過很多人認錯她是姐姐衛蘭，二人小時候曾對調身份上堂，卻沒有人發現。

衛蘭及衛詩同是唱得之人，兩人外形、五官、輪廓，甚至身形都十分相似。（IG/ @janice_vidal）

兩姊妹的分別只是妹妹衛詩稍微高一點，而且頭髮比衛蘭短。最明顯的分別是她們的唱歌風格，姐姐衛蘭主打商業情歌，而妹妹衛詩的歌曲則比較熱情和活潑。

+ 3 + 3 + 3

大孖莊思華與細孖莊思明

莊思明除了有大家姐莊思敏外，還有一位孖生家姐莊思華。她們於2018年就穿上同款連身裙，化身「孖公仔」在節目中唱歌。她們認真似樣，只是思華的五官較集中、面形較圓，頭髮較長，而思明的面形就稍為長一點，身高亦較姐姐思華高一些。

+ 9 + 9 + 9

大孖Julio與細孖Dino

樂隊Soler由哥哥Julio及弟弟Dino這對孖生兄弟組成，兩兄弟相當似樣，連笑話都幾乎一樣，只是面形上有一點少分別，弟弟Dino面形較圓，而Julio就較為窄長。不過最明顯的分別一定是Julio長期留鬚，感覺較Cool，而Dino則較為慈祥。

+ 5 + 5 + 5

大孖倪晨曦與細孖倪晨曄

「最美孕婦」倪晨曦（Elva）擁有同樣顏值高的孖生妹妹倪晨曄（Jennifer），兩姊妹雖然分隔異地，不過感情卻非常好。有別於其他Twins，倪晨曦與妹妹的長相不太相似，姐姐Elva眼睛較圓較大，而且感覺更有活力。可能妹妹倪晨曄已是兩女之母，因此感覺更成熟，兩姊妹同樣擁有高佻、纖瘦身形，令人非常羨慕。

+ 7 + 7 + 7

而在圈中Elva亦有一名「孖生家姐」，就是大她3個月，而且長相十分相似的湯洛雯（靚湯）。早前她們上載了合照，不少人大叫好似樣，兩位同樣眼大大，皮膚白皙，網友指比起倪晨曄，靚湯與倪晨曦更似樣，更似孖生姊妹！