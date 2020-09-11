【半澤直樹2】上戶彩幸福餐桌內藏玄機　與收視破紀錄有重大關連

由堺雅人主演的大熱日劇《半澤直樹2》7月19日首播，第一集已錄得22%超高收視，比起2013年首季開播的19.4%還要高，8月16日的第五集更收錄到25.5%，成為「令和」年號收視率最高的連續劇。而有留意開《半澤直樹》的觀眾，都會對半澤直樹（堺雅人飾）回家後，太太半澤花（上戶彩飾）為他準備的晚餐非常熟悉。而最奇怪的是，這一頓普通的家庭飯往往能夠獲得大約1至2秒的近鏡和定鏡，反而半澤與好友到高級酒家或餐廳所吃的料理卻沒有如此待遇。但其實，這些鏡頭原來與收視有莫大關係！

究竟呢啲家常便飯有咩玄機？

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按照一慣看劇的心態，記者起初以為這堆如此刻意的晚餐近鏡非「植入式廣告」就是為劇情鋪路，更一次又一次在播放中途暫停播放兼截圖逐一拆解，直到第一季的結局播出後，才得悉以上的「想法」全錯！而其實製作團隊刻意在幾乎每一集中加入半澤直樹的這一頓又一頓的豐富晚餐，真正原因是純粹為了強化角色的性格和故事，大大提升了劇集的續看性。

半澤夫婦真係好恩愛。（截圖）

半澤直樹在劇中肩負着「殺父之仇」，同時又一次再一次去為銀行解決危機，無論上司還是下屬都滿佈敵人，故事節奏非常緊湊，題材亦極度嚴肅，但每次半澤回到家中，總令他得到些許喘息空間，舒緩整集的緊張氣氛，同時大大增加了劇集的續看性。而另一方面，這一頓營養豐富又色彩繽紛的晚餐也代表了家中太太在背後對半澤的支持、鼓勵、信賴和安慰，令日日披甲上戰場的半澤變得毫無後顧之休，亦強化了半澤直樹在銀行的行為和言行與家中的對比！所以《半澤直樹》一次又一次創下收視奇蹟，這頓飯可謂居功至偉！難怪每集短短只出現幾分鐘的上戶彩，收每集約29萬港元片酬！

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