《權力遊戲》Diana Rigg離世享年82歲　曾被封最完美邦女郎

曾參演《權力遊戲》、扮演荊棘女王的英國傳奇女星黛安娜里格（Dame Diana Rigg）不敵癌症，於香港時間周四（10/9）在睡夢中安詳離世，終年82歲。

黛安娜里格（Diana Rigg）於周四（10/9）安詳離世，終年82歲。（網絡圖片）

黛安娜里格於今年三月確診癌症，近日她的經理人向傳媒證實消息，指戴安娜離世時，家人均在寓所陪伴在旁。

黛安娜里格後生時在《鐵金剛勇破雪山堡》（1969）飾演邦女郎在觀眾心目中留下深刻印象，曾被封「最完美的邦女郎」。（美聯社）

黛安娜里格於60年代起活躍幕前，曾性感演出1965年的間諜劇集《The Avengers》，成功一炮而紅。之後她更憑佐治拉辛比（George Lazenby）主演的1969年占士邦電影《鐵金剛勇破雪山堡》（On Her Majesty’s Secret Service）飾演翠絲（Tracy）一角在觀眾心目中留下深刻印象，曾被封「最完美的邦女郎」。

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