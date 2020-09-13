高海寧破紀錄連播四套劇年尾等攞獎：希望得到大家嘅肯定

聽高Ling咁講，《反黑路人甲》最後王浩信應該唔會揀佢。（梁碧玲攝）

劇集《反黑路人甲》將踏入結局週，一眾演員爭取宣傳的機會，於今天（13日）舉辦了宣傳活動，高海寧（高Ling）亦有出席。當提及到浩信在結局時候會否情歸於她，高Ling說：「我覺得我角色有場戲係見證我成長，我角色係好鍾意個男仔會好想得到佢，但慢慢學識放手都係一種愛，咁對佢都係一種成長嚟。」

嚟近播出嘅《C9特工》，又係高Ling做主演。（梁碧玲攝）

另外《反黑路人甲》播放完畢後，緊接的是高Ling主演的《C9特工》，高Ling已經連續有四套劇上映，似乎備受力捧，她說：「又係我啦，我聽講我破咗紀錄，好似冇乜邊個連續四套。我之前兩年都密密拍劇，咁今次都一次過推出畀大家睇，好彩四套劇四個角色都唔同，每個都有特別人物性格。（公司力捧你）多謝，多謝，但我係覺得都係咁啱。」

而一年內有4套劇播出，其中兩套更是擔任女一，當然對年尾的頒獎禮奪獎有幫助，她說：「好睇天時地利人和，我盡自己努力啦，如果公司覺得我值得當然希望有一個肯定啦。其實自己對獎嘅慾望唔係話好大，但入行12年，我會到咗一個時刻係希望得到大家嘅肯定，我覺得人心係重要過獎。」

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