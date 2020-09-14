余思霆YouTube爆希望5年內結婚　朱敏瀚承認有共識：冇實質日期

演員們一齊做宣傳。（梁碧玲攝）

朱敏瀚（Brian）憑《反黑路人甲》爆紅，即將踏入結局週，Brian劇透接下來關於自己的劇情，他說：「上星期講到我中槍，浩信就黑化。觀眾以為我癱咗兩隻腳，咁癱咗兩隻腳呢到我係咪真係癱咗呢？唔係嘅，呢個就係我個部份最大嘅劇透。」

對於這部劇情Brian十分喜愛，他解釋原因：「《反黑路人甲》係我第一套劇，經過剪片房會有人同我講呢套得呀。我都叫咗入行十年，差唔多未試過咁樣，所以觀眾睇埋最後五集應該會更加鍾意。」

Brian劇中表演令觀眾對佢印象深刻。（梁碧玲攝）

Brian早前慶祝女友余思霆的YouTube頻道過5000訂閱，特意一起開live，順便幫網友問余思霆問題，其中一條是問到何時會結婚，余思霆表示希望5年之後，Brain對這個問題笑言暫時以工作為先：「我哋有傾過，但冇實質日期同時間表，我同佢希望以工作為先，唔好畀人有感覺得我做嘢係玩。（5年你覺得可以結婚？）我會好好把握工作機會，不斷提醒自己，我目標冇話一定要去搵到幾錢，但唔好令屋企人辛苦。」

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