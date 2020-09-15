收視滯後報告｜《反黑路人甲》保持走勢　TVB踏入穩定期？

收視滯後報告又再出爐，今次的日期是8月31日至9月6日。每次報告總會找出一些特別要留意的地方，但今次報告真的有點困難，事關無論劇集抑或綜藝，跟上次的收視也差不多，變化不大，難道這就是所謂的「穩定期」？

《反黑路人甲》今次的收視是27.7點，比上星期的27.6升了0.1點，上星期也說過，在16-20集依然集中在講王浩信與眾女的關係，相信收視並不會有太大升幅，亦有預言在20集開始便會入戲肉，相信下次收視的上升會比較明顯。《過街英雄》是真的一蹶不振，由上星期的23.7點跌至23.2點，收視看來並沒有增長的可能性，即使大結局也不會幫到太多。

《反黑路人甲》收視屬於中上吧。（劇照）

《愛•回家之開心速遞》星期一至五的收視是28.1點，上一次報告是28.7點；首播的《這麼遠，那麼近》21.2點，上星期的《女人必學100道菜》是21.3；星期日的《我要做業主》今次是12.4點，上一次是12.5點。唯一比較大分別的是，星期六播放的《周末在家演唱會 顧嘉煇榮休盛典演唱會》有18.3，但對上一星期的《周末在家演唱會 黃凱芹X王憓 此時情音樂會》只有12.2點，升幅比較大，看來是主題的分別。

《這麼遠，那麼近》於上星五（11/9）播出最後一集「阿聯酋 (下)」，節目直擊了全球交通界盛事「迪拜航空展」。(節目截圖)

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《愛•回家之開心速遞》周一至五平均28.1點，最高收視周二(1日)晚29.2點。《過街英雄》周一至五平均23.2點，最高收視周一及三(31日及2日)晚23.7點。《反黑路人甲》周一至五平均27.7點，最高收視周二、三及四(1、2及3日)晚27.9點。《使徒行者》周一至五平均6.3點，最高收視周四(3日)晚7.3點。

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