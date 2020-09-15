米倉涼子落實參演《新聞記者》劇集版　2021年登場：會盡全力挑戰

現年45歲、憑《女醫神Doctor X》系列榮升「日劇一姐」的米倉涼子，終於落實參演新劇。 早前據日本雜誌《女性Seven》率先踢爆，指米倉涼子離開「Oscar事務所」自立門戶開設新經理人公司「Desaflo」之後，冀望演藝事業有新突破，於是有意參演電影《新聞記者》的劇集版，並會在Netflix上架。 撰文：游大東

米倉涼子離巢後再扮「Doctor X」 傳參演Netflix劇《新聞記者》

報道出街後大半個月，Netflix今日（15/9）確認上述傳聞屬實，宣布「旗艦級」新劇《新聞記者》將於2021年推出，並邀得米倉涼子飾演《東都新聞》記者松田杏奈，角色是一位被稱為「新聞業界的異類分子」，她用自己的方式追求新聞真相。

米倉涼子直言，今次參演《新聞記者》，將會衝擊觀眾，帶領他們反思，亦希望能夠駕馭新角色：「今次飾演的松田杏奈，是一位明知道貫徹自己信念在現今社會中是很難做到，但依然故我，不和別人斟酌，不願打破慣例及習慣向前突進的新聞記者。我會盡全力挑戰，希望能演好這位嶄新、堅強、專注向前並充滿魅力的女性！」至於有傳現年54歲的日本影后小泉今日子亦會擔任《新聞記者》另一位女主角，Netflix暫時未有公布。

幕後陣容方面，《新聞記者》電影版導演藤井道人將與原製作班底再度攜手合作，河村光庸則擔任製作人。Netflix內容採購部總監坂本和隆親解今次開拍劇集版的原因：「正因現今人們對政治的關心度更為提高，才會和電影《新聞記者》的藤井道人導演、河村光庸製作人一起，找來米倉涼子小姐主演，製作有別於電影版的Netflix原創系列。」

改編由望月衣索子同名小說的電影《新聞記者》，今年橫掃「日本奧斯卡」，男女主角松坂桃李和沈京恩更獲封影帝影后。（網上圖片）

《新聞記者》劇本改編自《東京新聞》女記者望月衣索子所寫的同名小說，電影版由沈恩京及松坂桃李主演，並於今年3月舉行、有「日本奧斯卡」之稱的「第43屆日本電影學院賞」橫掃最佳電影、最佳導演和最佳劇本，男女主角亦以大熱姿態獲封影帝影后。

故事講述一名《東都新聞》的日韓混血女記者，揭示政府以教育為名重啟軍隊教育，將市民蒙在鼓裏，而處理軍事學校計劃的官員以死明志，記者與政府內務情報調查室職員裏應外合，最終揭發政府大陰謀，藉此宣揚第四權的重要，而外界都知道，書中內容是大膽批評剛辭任日本首相的安倍晉三，故視之為「勇敢之作」。

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