李元玲肌肉靠苦練　歎女士增肌難：你會碰到100個讓你放棄的理由

李元玲唔單只彈琴了得，健身都好有個人心得。（IG： @cathrynli）

減肥係女人終生事業，但係咪瘦就等於靚呢？馬來西亞女神李元玲，除咗鋼琴造詣出色，修身都相當有心得，體脂由高峰26%減至12%，而且身材線條相當靚﹗佢喺IG感嘆：「其實要瘦很容易，diet就可以了，可是妳會瘦到很鬆弛又憔悴而且已（易）反彈。」

李元玲愈操愈大隻。（IG： @cathrynli）

羅馬不是一日建成的，李元玲IG滿佈佢練琴以及健身嘅相以及片段，絕非影相打卡就算，鏡頭後滿佈汗水：「很多女生開始去健身房鍛鍊以為深蹲幾下，abs crunch幾下，kettlebell甩幾下，burpess跳十幾下做幾個月就想看到運動家的那種肌肉線條，大翹臀，6塊腹肌，人魚線，背肌，緊緻的大腿和手臂，沒錯這種體型真的可以讓妳看起來更健康，脫穎而出。對女生來說，在沒有藥物控制的健美下，這是一段漫長又心酸的過程。」

李元玲早前貼出3年來身形變化。（IG： @cathrynli）

李元玲分享男教練係難以理解女士健身所面對嘅問題：「男生會說是我們不夠努力，飲食錯誤，重訓鍛鍊不夠重，姿勢不對。其實最大的原因就是因為你們不是女生不明白女性體質本來就比較難增肌。但我很固執，也不理會別人怎麼說，每天看到一點點進步都是賺到的。一天抽一小時鍛鍊不難，最難的是堅持的信念，因為途中你會碰到100個讓你放棄的理由，要你堅持下去的卻只有一個：就是要比以前的你更好。」

李元玲話好多男教練都唔明白點解女士咁難減。（IG： @cathrynli）