韓國女星吳仁惠生前拍下的短片　網民竟推測是死亡預告？

南韓女星吳仁惠昨日（14日）凌晨5時被發現在仁川廷壽區寓所內昏迷，延至昨日深夜傳來噩耗，吳仁惠最終救治無效宣告離世，終年36歲。當地警方目前推測她是企圖自殺，吳仁惠前日（13日）仍有透過IG與粉絲互動，她突然離世令粉絲都感到相當意外和震驚。

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有網民在吳仁惠於生前兩天上傳的YouTube影片中，發現一些奇怪畫面，更大膽推斷是死亡預告。首先該片的標題是[很仁惠的生活]48話. 仁惠的夜間皮膚保養步驟 （卡卡的部分就請大家直接跳過吧 ㅠ.ㅠ）」，但上一條的標題是「[很仁惠的生活]46話. 仁惠的夜間皮膚保養步驟」，直接跳過了47話，令人覺得48很重要。還有在影片的第48秒開始，畫面不停重複她用梳子敲打自己脖子的畫面，雖然在標題已注明有卡的部分，但又是48這個數字令人奇怪，而兩次出現48這個數字，網民聯想是48小時後，即兩天後吳仁惠決定輕生。而在1分31秒，出現一句機械模擬人聲說：「我要死了。」惹來一眾網友無限聯想。

就係呢個畫面。（螢幕截圖）

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