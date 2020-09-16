《咖啡王子1號店》相隔13年再聚　孔劉尹恩惠金材昱等完全冇老過

經典韓劇《咖啡王子1號店》於2007年播出，當時不只創下最高32.1%收視，劇集更在亞洲爆紅。幾位主角孔劉、尹恩惠、李善均、蔡貞安和金材昱等將出演MBC紀錄片《青春紀錄-再次二十歲》，單是預告片相信已喚起不少劇迷的回憶。

《青春紀錄-再次二十歲》預告片中可見，李善均、金材昱和金東旭等都表現興奮，驚訝一眾主演竟能在13年後重聚，而表現害羞的尹恩惠和孔劉則用手掩着臉。由於《咖啡王子1號店》至今仍被稱為神劇，因此見到「高恩燦」、「崔漢杰」和「崔漢成」等再合體，世界各地的劇迷都非常期待，好奇幾位主演再見面的花火外，也佩服大家完全沒有變老。

《咖啡王子1號店》13年後再聚，劇迷都相當期待！（YouTube截圖）

按圖睇《青春紀錄-再次二十歲》預告片段：

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雖然暫時MBC方未有公布播出日期，但相信距離開播不遠。不過劇迷當然想看到全劇演員再聚，可是除了金慈玉已於2014年因肺癌離世，終年63歲外，飾演帥氣店員之一的李彥原來於《咖啡王子1號店》播出翌年，因意外離世。2008年8月，李彥參加《最強七友》慶功宴後遇上嚴重車禍，頸椎骨折當場死亡，結束了短短27年的生命，當時尹恩惠和金材昱等人都有送他最後一程，場面令人傷心。

李彥在事業剛起步時遇上車禍離世。（劇照）

點撃回顧《咖啡王子1號店》劇照：