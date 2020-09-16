王敏奕簽約星夢做歌手：身邊所有朋友都好驚訝！

Venus好開心可以做歌手。（賴家杰攝）

藝人王敏奕（Venus）今天（16日）宣布加盟星夢娛樂做歌手，相信讀者都會很懷疑她不是演員來的嗎？連Venus本人也不太相信，以為星夢娛樂老闆何哲圖當初找她是開玩笑，她說：「我啱啱拍完《刑偵日記》所以多咗時間喺TVB，同佢傾傾下佢問我有冇興趣唱埋歌，話試下歌影視一齊發展，我未試過有人問我呢個問題，發現原來畀人問嘅時候會覺得都OK呀，不如試下，都係一個新嘗試，希望會做得好。」

但大部份觀眾也未曾聽過Venus唱歌，也不知道她會唱歌，Venus笑言是驚喜：「我身邊所有朋友都好驚訝，只有我媽媽唔覺得驚訝。我諗演員道路上我投放咗好多時間，我冇諗過發展音樂事業，依家有人掘出嚟都幾好。我有學緊唱歌同練返琴，琴就練到六級。」

Venus聽到老闆何哲圖叫佢做歌手都以為講笑。（賴家杰攝）

新加入公司，何哲圖當然要對Venus疼愛有加，Venus說：「老闆講咗已經揀咗歌，會入錄音室，所以不久將來就會有歌。（諗住唱歌方面會行到幾遠？）我諗同演員一樣，有機會我會突破自己去嘗試，不斷進步有新嘗試。」

在選擇做歌手前，當然一定會與先生曾國祥商討，Venus說：「佢第一下知道佢同我反應一樣何哲圖係咪認真，之後佢反應就叫我試下，佢都見到我對呢件事好開心好雀躍，所以好支持。（生B大計要延遲）我諗我哋係呢方面有共識，事業對我哋嚟講係必要，所以冇話諗過要停一停做其他嘢。」

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