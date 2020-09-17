小鬼逝世│黃鴻升生前為人孝順大方　前經理人：他送休旅車給我！

台灣藝人小鬼黃鴻升日前不幸在家中猝死，終年36歲，死因仍在調查中，不論是圈中好友還是各地粉絲都感到非常震驚以及不捨，紛紛發文悼念。小鬼生前為人孝順，待人真誠又大方，更經常提攜後輩，在圈中人緣甚廣，大家的悼文都在訴說着他生前的有多好，小鬼的前經理人也分享了他的暖心事蹟。

小鬼黃鴻升疑在家中摔倒失救死亡，終年36歲。生前好友都不捨他的離圯，難忘他的好。（IG圖片／aes_alien）

前經理人透露小鬼為人不僅孝順，對朋友和工作人員亦很大方，曾有意將自己開了十年的休旅車（SUV）送給他，不過前經理人認為太大禮，不好意思收下，所以托詞婉拒，如今傳來死訊，令人感到非常難過。

小鬼自小與父親相依為命，他非常尊敬父親。（IG圖片／aes_alien）

小鬼的屍體由父親發現，他原本約了父親吃午飯，卻不幸天人永隔。小鬼從小父母離異，他與父親相依為命，父親父兼母職，所以小鬼非常尊敬他，曾表示人生中最重要的人就是爸爸，二人更一起去刺青，在身上刺下彼此的肖像，足見父子情深，傳出噩耗後，初戀女友楊丞琳最擔心的也是小鬼的家人，想必他們的心情比她更悲痛。

楊丞琳上傳與小鬼生前合照，撰文悼念摯友，也在文中透露最擔心小鬼的家人。（楊丞琳FB）