49歲藤原紀香又要演人母　主婦Look亮相被指走樣

49歲日本女星藤原紀香最近再演人母，在網絡電視ABEMA劇集《17.3 about a sex》中，與飾演其女兒的18歲女星永瀨莉子，一起面對「性」這個話題，而劇集在今日（17/9）正式首播。劇中，藤原紀香本身是一名逃避與家人談論性問題的主婦，但因為女兒受到第一次性經驗所帶來的傷害，所以終肯面對現實，向對方灌輸正確價值觀。

永瀨莉子（中）主演的網劇《17.3 about a sex》於今日（17/9）首播。（劇照）

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提到日本受新冠肺炎影響，市民禁足，間接令學生未婚懷孕率增加，藤原紀香對此表示心痛：「聽聞好多年青人唔知過咗22周就唔可以墮胎，當然我唔係支持墮胎，但這樣係涉及唔知道風險同時未能負責任嘅行為，對人生有好大影響，所以性教育真係好重要。」

其實今次並非藤原紀香首次演人母角色，之前在《求生走佬Family》中（2017），便以兩子之母的角色亮相。當時的她雖然未及「全盛時期」養眼，但仍然稱得上是「美魔女」，因此她好快便有機會接拍劇集《不眠的真珠》（2017），更在戲中大玩半裸大解放，大膽到令人「O晒嘴」。不過，今次她再次「出山」拍劇，好多觀眾就話昔日女神走晒樣，非常可惜。

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