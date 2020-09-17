王曼喜公布婚訊後首現身　計劃與另一半在加州舉行婚禮

早前王曼喜在社交網站宣布跟拍拖一年的同性攝影師Elaine婚訊後，今天（17日）她首次現身公開場合與妹妹王麗嘉出席時裝品牌活動。王曼喜表示很開心能與大家分享這個喜訊：「我覺得始終香港同性婚姻未合法，所以我希望同另一伴有結婚呢個計劃畀大家知道。」

談到求婚計劃，原來曼喜早已知道，她說：「佢一早有問我，咁佢係天台寫咗一個You marry me同埋講咗一大埋嘢，類似咁樣，我覺得純粹係佢由內心講出嚟，已經好感動。」

與另一半早有共識會結婚。（梁碧玲攝）

而曼喜與另一半希望結婚地點選擇在美國加州結婚，但是由於疫情關係並未能前往計劃，但希望夢想婚禮是在這個地方舉行，她說：「我哋兩個好鍾意大自然，同埋有哂屋企人係到，對我哋嚟講已經係一個夢幻婚禮。」

妹妹王麗嘉是第一個知道，得知道時候很驚訝。（梁碧玲攝）

雖然計劃應該在幾年之後，但曼喜已經有在當地長住計劃，妹妹麗嘉透露亦會跟她一起長住加州，她說：「我會一齊移民，真心，因為我其實想搬好耐，但因為今年疫情令我停咗呢個工作，希望下年可以。（爸爸媽媽呢？）順其自然，睇佢哋想點，如果佢哋唔想咪佢哋留喺到。」

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