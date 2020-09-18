【晚吹】港產偽娘學化妝推淋巴　現身自爆：返屋企前會抹晒啲妝

三位偽娘當中,以晴晴(中)同MC(右)較為人所熟悉。

ViuTV最新一集《晚吹-又要威又要戴頭盔》請嚟三位偽娘做嘉賓，當中嘅晴晴同MC其實早已接受過唔少媒體訪問，而小倩就透露大概兩年前開始成為偽娘，而為咗做偽娘，佢仲特地去「性別空間」學習化妝、線聲使用技巧。節目中，小倩因為有一把長長秀髮，加上十分女性化嘅性線，所以其實都幾女生，但佢就話為咗應付親戚朋友，所以而家都會著男裝衫出席某啲場合。

MC本身嘅聲線、骨架十分女性化，所以好有偽娘潛質。

至於MC點解會成為偽娘，佢就當初喺時裝店打工時，由於身型嬌小，所以老闆提議佢以女裝上陣，甚至教埋佢化妝，就係咁，令MC覺得原來女裝係好適合自己。問到如今會否十分抗拒男裝打扮，MC表示：「同屋企人住先，返屋企前會抹晒啲妝，連化妝品都要叫朋友幫手買。對住屋企人講嘢把聲要低音，盡量喺少講嘢，其實係好抑壓。」

小倩為咗偽娘之路，睇過唔少參考書。

為咗成為偽娘，晴晴表示先後跟過五位化妝師學化妝，佢仲話底妝同眼妝係最重要。問到點解決鬚根呢個問題，晴晴話化妝前一刻先會剃，仲自豪地表示可以捱到十幾小時。而小倩同MC就索性買激光脫毛機，一星期一次，完全無煩惱。另外，小倩仲會去推淋巴令自己更為女性化。「其實言行舉止都好重要，講嘢唔可以大聲，同埋行路都內八字。」

無口罩版本嘅三位偽娘。(IG圖片)

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