【我們戀愛吧】姐姐加盟錄製愛情真人騷　黃聖依準備跟年輕人互動

《乘風破浪的姐姐》完結後，一班姐姐人氣急升，更成為綜藝搶手貨，而內地推理戀愛真人騷《我們戀愛吧2》，邀請到兩位姐姐黃聖依及伊能靜加盟，究竟她們如何投入年輕人的戀愛世界，下文為大家揭曉。

《我們戀愛吧》由8名男女入住小屋，無劇本的戀愛真人騷。（官方微博）

黃聖依有份錄製真人騷《我們戀愛吧2》。（黃聖依微博）

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內地戀愛真人騷如雨後春筍，先後有《喜歡你我也是》、《心動的信號3》，而最新出品是鄭爽主持的《我們戀愛吧》第2季，其實形式跟《心動3》如出一轍，由8名男女一起入住「浪漫滿屋」1個月，看看哪一對男女能擦出愛火，參加者每晚只能以匿名身份向心儀對象發出短訊，並且不能當面告白，每星期男方可決定一個約會地點，由女方到約會地點碰面，製造浪漫驚喜，如此做法當然會出現一男多女或者完全是坐冷板鄉櫈，亦是觀眾愛看的地方。

伊能靜雖然52歲，但保養得宜，外表完全看不出來。（伊能靜微博）

第2季節目最特別之處，是邀請到兩位《乘風破浪的姐姐》女星參加錄製節目，分別是37歲的黃聖依及52歲的伊能靜，大家不要以為叫她們落場如此重口味，其實她們是擔任愛情觀察員，跟鄭爽、張純燁、朱正廷、金子涵、戴燕妮、姜振宇組成團隊，每集都會推理入住男女的愛情蛛絲馬跡，現時節目只官宣了藝人名單，至於8位住客還未現身，讓人相當期待。

同場加映台版Angelababy黃琳靚相：