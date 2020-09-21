趙櫻子被質疑自製跟胡一天緋聞　新劇《長安諾》剛播時間太巧合

內地男星胡一天，近日被指跟曾合作過《絕代雙驕》的女星趙櫻子，深夜在酒店約會，疑似戀情曝光。事發後，趙櫻子否認緋聞，只承認跟朋友食飯，但網民卻指整段緋聞充滿破綻，被拍照的時間點又十分巧合，懷疑事件有人背後安排，下文抽絲剝繭，找出背後隱藏的秘密。

趙櫻子外貌漂亮，卻被指心機滿滿。（視覺中國）

+ 18 + 18 + 18

帥氣型男胡一天，憑電視劇《致我們單純的小美好》走紅，俘虜不少女粉絲，但近日卻傳出男神封盤，事緣內地媒體「吃瓜少女張小寒」，拍得胡一天跟女星趙櫻子一起進入酒店，指二人發展地下情。事件曝光後，韓櫻子回應「只是普通朋友聚餐，謝謝關心。」未有否認事件中的男主角是胡一天，二人戀情疑幻疑真。

趙櫻子近日有新劇《長安諾》播出。（趙櫻子微博圖片）

不過網民對二人戀情卻大打問號，甚至化身偵探，分析事件的來龍去脈。首先趙櫻子早已進入酒店，之後突然出現在酒店門口，會合胡一天後再一起進入酒店。網民質疑相中男子戴著帽子及口罩，為何能一眼認出是胡一天？就算趙櫻子真的跟胡一天進入酒店，但二人只是同框沒有親暱動作，為何會指二人是戀人關係。趙櫻子曾演出過《倚天屠龍記》的黃衣女子，顏值甚高，但卻有不少是非，她曾在2017年行紅地毯時突然暈倒，被懷疑是自製新聞。現時趙櫻子有新劇《長安諾》播出，卻巧合地跟胡一天傳出緋聞，難免讓人懷疑她有意刷存在感，希望成為網民焦點。

趙櫻子跟胡一天合作《絕代雙驕》。（趙櫻子微博圖片）

同場加映劉溫馨靚相：