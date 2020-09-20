【願者上網】紀錄片指社交媒體如毒品　科技巨企工程師揭恐怖黑幕

現代人生活愈來愈離不開社交媒體，無論煲劇、睇戲、食飯，連去廁所都機不離手，而Facebook、Instagram、Twitter、Google等，早已佔據了我們的生活。如果說這些社交媒體對人類影響遠超所想，甚至乎危及到大家的私隱和安危。日前在Netflix上架的紀錄片《願者上網》（The Social Dilemma）就請來這些科技巨企的創辦人、領導人和工程師，來講解社交媒體的恐怖真實黑暗面，令不少觀眾看完後感到頭皮發麻。

《The Social Dilemma》片場約1小時45分鐘，非常值得觀看。（Netflix圖片）

Facebook跟Google等免費社交媒體確實是影響了全世界，更令大家的生活過得充實而方便快捷。《願者上網》中指出，創立這些社交媒體的原意是為大家帶來由意義的改變，不過隨着大數據愈見流行，社交媒體的運用方式跟民眾想法和期望絕對有很大出入，包括由最簡單的社交媒體上癮，去到國家之間的網絡攻擊和黑客入侵等。當中衍生出來的危機，就連這些頂尖人才都不能回答，究竟出了甚麼問題或如何解決。

曾在Google擔任設計倫理師（Design Ethicist）Tristan Harris在節目中談及到，仍在Google工作時，已察覺到公司只如何令人對Google上癮，因而對整個科技產業感到灰心和迷失。Tristan指Google的二十多名員工就能做出影響幾十億人口的決定，因派送功能會令民眾產生自身原本沒有的想法，這些都是Google應該解決的道德責任。

Tristan指Google的二十多名員工就能做出影響幾十億人口的決定。（電視畫面）

你沒有花錢買產品，那你自己就是產品。 《願者上網》

如果觀眾心水清的話會開始看出端倪：當你以為網絡上有很多服務都是免費，其實成本都由廣告商支付，好讓我們使用服務時，能夠看到廣告商想讓我們看到的內容，所以人類本身就是「產品」，科技企業將我們的注意力賣給廣告商。換句話講，即是真正的產品是讓人的行為和觀點開始慢慢出現無法察覺的細微改變，而他們就是靠改變我們的行為、想法和本性來作出操控，令我們來變成商業產物。

社交媒體已經不只是一個讓人們生活變得方便的工具，而是借助程式有目的地操控大眾，要你向它提供個人資料等資訊。由工具型科技環境，變成進入成癮和操控型的科技環境。Facebook和Google等公司以公認的完美標準來改變生活，而簡單一個「讚好」就成為人們所認同的價值，以為這就是所謂的真理，可惜這一切就是令人類比以前更加空虛的原因。

簡單一個「讚好」就成為人們所認同的價值，是令人類比以前更加空虛的原因。（劇照）

有研究指出美國青少年的抑鬱症和焦慮問題大幅增加，在社交媒體開始盛行，令自殺、企圖自殺或自殘的數字增加70%和151%。另外，Facebook有數百萬的動態消息，更指出假新聞流傳速度比真實的新聞快6倍，變相令我們難分真與假。然而幕後黑手，只要需要利用閣下的數據和資料，就能操控你的行為。在這樣的監控式資本主義底下，企業賺錢的同時，我們就變成誤以為自己擁有自由意志的「水魚」。若政府或有心人將社交媒體變成武器使用的話，會在現實世界帶來難以想像的傷害。