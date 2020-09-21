C9特工｜高海寧連播4套劇出街　為年底攞獎舖路？

《C9特工》由高海寧、馬國明及黎諾懿領銜主演，並由朱敏瀚、袁潔儀、楊卓娜、李家鼎、簡淑兒、林漪娸及黃子雄聯合演出，將於今晚見觀眾，這部劇已是高海寧連續第四部劇出街，由6月29日的《殺手》開始，到《C9特工》播完的10月16日，足足3個半月，雖然知道TVB力谷高海寧，但連續出現難道不怕審美疲勞嗎？

又見到高海寧。（《C9特工》劇照）

高海寧今年一次過有五部劇出街，除了有TVB的《殺手》、《迷網》、《反黑路人甲》和《反黑路人甲》之外，在內地也有一部人氣劇《三十而已》，人氣突然之間狂升。高海寧在之前四部劇集中都是以文戲為主，在《殺手》這部動作戲也只是一個「清道夫」，反而在《C9特工》中，她極多動作戲，更因此多了一個稱號叫「豆腐Ling」，因為她每次動作戲都會受傷，要不是就是令到別人受傷。

高Ling大量動作戲（不過呢幕係替身）。（螢幕截圖）

+ 5 + 5 + 5

不過，雖然連續已經三部劇當中，但高Ling好像也不是特別搶戲，除了一些性感場面，好像沒有甚麼深刻的印象。但在《C9特工》相信會有大不同，打戲連場的她突破了自己一向「花瓶」的形象，絕對是一個新嘗試，如果打得好，在年尾爭獎會加不少分數，就算不是視后，憑《反黑路人甲》拿一個最佳女配角，觀眾也不會覺得過份。

高Ling原本個靚樣。(高海寧ig)