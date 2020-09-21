54歲李若彤轉型拍片公開練胸方法：胸肌對女生來說一樣重要

李若彤飾演嘅小龍女真係冇得輸。（李若彤微博）

現年54歲的李若彤 (Carman) 當年憑住無綫劇集《神鵰俠侶》中飾演小龍女一角而成為了大家心目中的女神，出塵脫俗的氣質非常切合角色形象，至今依然令人印象難忘，而她這個角色亦成為了大家的集體回憶。Carman現在雖然已經青春不再，但她多年來保養得宜，無論樣貌和身材都保養得好好，是圈中數一數二的凍齡美魔女。

《李若彤的健身小教室》。（李若彤微博）

為了與歲月對抗，Carman在飲食和運動方面都花了很多時間，目的是為了讓自己有更好的健康和容貌。而Carman不時會在社交網站分享自己的保養方法給大家，最近她便拍了一條影片，名叫《李若彤的健身小教室》，長大約2分半鐘，這一集Carman教女士們訓練胸肌，她說：「胸肌不僅僅對男生很重要，對女生來說一樣重要的。」

在教導的過程，Carman十分專業，小細節都會一一講解，她說很多人都沒有注意細節和重量：「你要調好自己適合的重量，你適合的重量就是當你做到第十五下的時候，感覺好辛苦，這個就是適合你的重量。」看完影片後不少網友們都留言說想姑姑了，其中一個網友更留言說看完影片後問：「這是古墓派的練法？」

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