萬達明年片單預告《想見你》電影版　延續李子維黃雨萱愛情故事

內地萬達影視2021年至2022年的片單出爐，40部影視作品，囊括了懸疑、科幻、青春、仙俠、都市，題材多樣化，但最令觀眾期待的必定要數到《想見你》電影版，除了聲稱會有原班人馬拍攝外，還會有一個嶄新的結局。另外，千呼萬喚的電視劇《仙劍奇俠傳4》，講足幾年終於有機會面世，究竟由哪些巨星演出，下文為大家詳盡介紹。

《想見你》不止是愛情故事，還有燒腦推理情節。（劇照）

電影版會延續彩蛋版本。（劇照）

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萬達影視公佈了2021年至2022年片單，40部影視作品均令人甚為期待，當中以人氣台劇《想見你》，將會被搬上大銀幕，而且預計會以原班人馬上陣，許光漢、柯佳嬿、施柏宇都會再次跟粉絲見面，劇集採用了開放式結局，許光漢駕電單車載著小黃雨萱，鏡頭一轉已變成柯佳嬿，總算是happy ending。電影版在內地禁穿越劇情下，將會延續28歲李子維慶生後的故事，他跟黃雨萱終於在一起，之後的故事是另一個彩蛋版本，講到37歲李子維和27歲黃雨萱的愛情故事，由於台灣劇組已表明結局十分圓滿，所以不會開拍續集，最終只能在電影中才能看到李子維和黃雨萱的未來生活。

胡歌和楊冪的《仙劍》系列最受歡迎。（劇照）

至於劇集方面，劇迷最期待的必定是《仙劍奇俠傳4》，該部作品長拍長有，以胡歌跟楊冪的版本最受歡迎，之後再拍韓東君的《仙劍雲之凡》，現時再拍《仙劍4》，已經過5次大改動劇本，而演員方面更是多次易角，由吳磊至任嘉倫，至今仍未有定案，看來要等到明年才有結果。

下文有40部2021-2022萬達影視作品片單：