《歎息橋》班底金馬影展尋投資者　編劇黃綺琳：希望新劇跳出香港

自2007年開始於「台北金馬影展」期間舉辦的「金馬創投會議」，旨在為華語電影內容創作者和電影發行商提供洽談平台，促成雙方合作。大會今年首度增設劇集（Series）項目，並於今日（9/21）揭曉本屆入選的13個新計劃，當中兩套是香港團隊出品，包括由《歎息橋》監製林保怡旗下「我們的有限公司」開發的新劇、黃綺琳（Norris）編劇、楊承恩（25）和李紹波執導的《心房治療師》，以及由錢小蕙和陳果擔任監製、江皓昕編劇和陳迪凱執導的《那夜凌晨，我坐上了旺角開往大埔的紅VAN》劇集版，此劇將由「瞳影畫工作室」製作。

黃綺琳接受電話訪問時直言，今次入圍並非代表已找到「金主」投資，而是需要花時間跟來自不同地方的投資者「Sell橋」。「希望《心房治療師》可以跳出香港！」（資料圖片）

黃綺琳接受電話訪問時直言，今次入圍並非代表已找到「金主」投資，而是需要花時間跟來自不同地方的投資者「Sell橋」。「喺嗰幾日，大家就會喺度Pitch（講解創作理念），參加呢啲創投，都係想令其他地方嘅投資者，知道你想拍呢個故仔，應該大會都會有啲獎，得獎後會有一啲獎金，但唔會夠開拍一套劇。」Norris又指，現時仍未知道《心房治療師》會怎樣落實拍攝，視乎最後找到哪些投資者，但傾向是香港和台灣合拍，「故仔上，有台灣演員同台灣地方，亦會有香港演員，林保怡係其中一個主要角色，希望新劇可以跳出香港。」Norris稍後她會親身前往台北出席「創投會議」，至於兩位導演和林保怡則會留在香港，透過視象會議向投資者解說。

《心房治療師》將是《歎息橋》的創作班底全新創作，林保怡亦會在劇中飾演要角。（goldenhorse.org.tw）

到底今次《心房治療師》說甚麼？據Norris提供的創作大綱，會對故事有初步理解：身處香港及其他人口密度的亞洲城市裏，居住問題從來都是市民最關心的問題，畢竟居住環境怎樣，會直接影響自身生理和心理健康。在今次故事裏，透過任職特殊職業「心房治療師」的主角，將具備本土特色的風水玄學現代化，配合輕奇幻的背景設定及寫實人物，帶出引發共鳴溫情故事，並將台灣及香港兩地各有特色的房子向觀眾呈現。他們亦強調，新劇將貫切前作《瑪嘉烈與大衛系列－綠豆》及《歎息橋》的製作風格，繼，再一次以創新破格的手法，創造前所未見華語劇。

《那夜凌晨，我坐上了旺角開往大埔的紅VAN》劇集版入圍「金馬創投」。（facebook.com/eyeeyestudio）

今屆「金馬創投」的劇集項目，總共收到過百份計劃書，除了上述兩套香港劇作外，另外9部都是台灣出品，囊括奇幻、愛情、喜劇、驚悚、犯罪、動作、科幻、冒險、家庭等各種類型，包括《我們與惡的距離》導演林君陽與林文龍合導的《29張當票》、《最後的詩句》導演曾英庭的《醫學系在幹嘛》、《血觀音》監製劉蔚然製作的《刑警教父》、《疑霧公堂》監製陳思宇帶領的《冥核》；金馬獎最佳動畫短片得主王登鈺與金鐘編劇詹傑攜手的動畫劇集《秘密耳語》。而電影《紅衣小女孩》和《目擊者》導演程偉豪，將與金馬獎最佳改編劇本得主傅凱羚合作《詐欺先生》；《翻牆的記憶》姜瑞智與金鐘編劇吳洛纓合作《我願意》；《你的孩子不是你的孩子》導演陳慧翎的《祝妳幸福》、前年橫掃金鐘獎的《花甲男孩轉大人》，導演李青蓉將有新作《我的意外女兒》；《我的蛋男情人》導演傅天余的《濕身》，《切小金家的旅館》導演林冠慧的《魑魅魍魎》。

今屆「金馬創投」將於11月16日至11月18日於台北舉行，得獎名單11月18日在閉幕典禮公布。

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