愛回家｜趙希洛忍痛扮優雅跳舞　雙腳紅腫爆水泡：痛到叫出來!

趙希洛於07年為參加香港小姐而放棄律師一職。多年來有「無綫御用癲婆」之稱的她,去年終奪「最佳女配角」獎項。(ccandice.c＠IG圖片)

參選港姐入行至今13年，去年憑劇集《金宵大廈》中瘋婦何太一角奪「最佳女配角」嘅趙希洛，早幾個月以龔燁（張景淳飾）前女友阿May身份，加盟TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》。呢個角色背景係芭蕾舞高手，鏡頭前趙希洛非常專業，但鏡頭後原來跳到傷痕累累，佢喺IG分享雙腳紅腫照：「我痛到只能叫出來。」

近日劇情講到趙希洛同「IT狗」Ivan（鄧永健飾）湊成一對。（IG：@ccandice.c）

戲中趙希洛形象善良無知，但其實有兇狠的一面。當年May因出演音樂劇天鵝湖試鏡時，被對手剪破芭蕾舞裙，MAY便以牙還牙將對方裙剪爛。自此May一聽到《天鵝湖》音樂便會想起當日經歷，變成「黑化May」。

戲中趙希洛形象善良無知，但一聽到《天鵝湖》音樂便會想起當日經歷，變成「黑化May」。（IG：@ccandice.c）

近日劇情將佢同「IT狗」Ivan（鄧永健飾）湊成一對，趙希洛再拍攝跳芭蕾舞戲份。佢上載拍攝前後雙腳特寫照片，見到佢腳趾包滿膠布，紅腫不已，有啲腳趾水泡破掉甩皮，睇見都覺得痛。趙希洛用英文留言話：「我非常敬佩所有芭蕾舞者，你地真係好厲害。當全身重量集中喺腳趾上，但同時要睇落優雅，我第一次嘗試咁做時，痛到只能叫出聲。未置身別人處境中係永遠唔會明白對方，所以給予多點愛少點批評吧。」真係尊業呀！

趙希洛優雅跳舞背後原來相當辛苦。（IG：@ccandice.c）