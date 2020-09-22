崔碧珈榮升「亞視一姐」　拍ATV製作世界級驚悚片：會多國拍攝！

亞洲電視數碼媒體（ATV）和鳳凰水域製作公司（Phoenix Waters Productions）宣布，將於9月底開始製作國際懸疑驚悚片《封鎖》（Lockdown），今日（22/9）主演的崔碧珈（Anita）及兩位2019年亞姐范莎莎及張可盈於亞洲電視城出席記者會。身穿暗紅色、深Deep V貼身長裙的崔碧珈坦言期待埋位：「今次呢套電影仲會喺多國進行拍攝，暫時知道我嘅戲份喺香港。」

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提到中秋節將至，崔碧珈表示因家人總數超出禁聚令限定，故會在家食飯做節，其後她又認是「衰女」，自爆十年沒有與母親出國旅行，她笑說：「我都幾衰格，因為疫情心態變了，最想同媽咪去巴黎、東京，以前有得去又唔同佢去，依家冇得去就好想同佢去，之後出國做嘢都會帶埋佢。」此外，她又稱未有聽聞亞視遭入稟清盤一事，坦言今次是透過英國工作室促成合作。

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另外，亞洲電視執行董事陳偉傑被問到網上有消息指亞姐競選因違規及涉嫌欺詐而暫停，內地方面更鬧出「雙胞胎」事件，陳偉傑澄清純屬笑料一則，連日來都有跟準亞姐進行訓練，他說：「2018、2019年授權了一間內地製作公司營運，不過今年聲稱仲有授權，但受權書都已經過咗期。至於內地、台灣都如期進行，我哋會採取進一步的法律行動，依家就不便透露。」不過他透露原定10月10日舉行的香港區決賽因受疫情影響，或會延期舉行，稍後會再作宣布。

至於亞視上周五遭某印刷公司入稟高等法院申請清盤，陳偉傑再澄清︰「呢個係一個小誤會，亞洲電視是一間60幾年的公司，好多數、問題係以前帶落嚟，一時處理唔到，呢個入稟清盤行為係對亞視間子公司，呢條數係十幾萬，呢個數字我哋畀唔起就拍唔到電影，已經聯絡咗入稟方嘅律師，會盡快解決。」