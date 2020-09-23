林作自爆天生是非戰鬥格 　林媽媽每日提心吊膽：搞到每晚瞓唔到

香港開電視全新風水玄學節目《搵陣》，請來著名堪輿學家蘇民峰師傅到訪林作家中教大家認識風水。林作透露蘇師傅大讚家居財運格局非常好，反而最大問題是桃花位，因為坐落在厠所位置上，桃花運因此而被水沖走。不過林作媽媽反而大感開心：「我一聽到師傅咁講，直頭覺得好正，簡直解決咗我個問題，沖走鬼晒佢啲唔好嘅桃花，可以幫佢再搵個比較適合佢嘅，最緊要同我傾得埋嘅。」

林作透露天生是非格，是非會為自己帶來好運。（葉志明攝）

林作插嘴澄清說：「阿媽嘅睇法同我嘅選擇係無關嘅，因為我覺得選擇係自己，呢個（指裕美）阿媽唔祝福就冇辦法啦，但阿媽唔鍾意，我就無謂勉強，我自己知自己認為自己咩係適合自己囉。」林媽媽被問到同裕美的關係時，林媽媽直言：「佢開心就得啦，我唔去干涉佢咁多嘢啦。」

此外，林作亦透露自己天生是非格，反而是非會為自己事業帶來好運，而林媽媽坦言是非令她提心吊膽，每日都驚俾人尋仇，「之前佢啲是非好多，緊張到我成晚冇瞓，我話佢唔可以鬧人保險狗，事後受到好多人攻擊，搞到我瞓唔到，反問佢點算。而佢就安慰我，叫我唔使擔心，是非嘅嘢佢話自己承受得到。」林作笑指媽咪開始變得接受，亦變得撩是鬥非。