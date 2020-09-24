使徒行者｜佘詩曼3段昇華喊戲回味無窮　超水準背後原來極大Bug？

無綫（TVB）翡翠台深宵劇場時段一直有不少捧場客，最近重播的《使徒行者》（2014）亦有不少人收看。而昨晚第25集中，三個「阿媽」一同受槍傷送院急救，釘姐（佘詩曼飾）在醫院急症室望住三個「阿媽」輪住死去。此幕阿佘的演出超班，在短短3分鐘的畫面中，演足4種情緒，崩潰3段昇華，看得觀眾回味無窮，而阿佘更憑《使徒行者》奪得「萬千星輝頒獎典禮2014」的視后寶座。

重溫阿佘如何在3分鐘，演足4種情緒，3段昇華的崩潰：

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然而在超水準的喊戲背後，卻隱藏着編劇團隊的冒險精神，即使此段故事存在極大反駁位，大部分觀眾依然被阿佘的演出成功搶焦。而在阿佘於醫院急症室的演技表演之前，三位阿媽（韓馬利、呂姍、蘇恩磁飾）其實是於廢屋中目擊Amy（高海寧飾）迫使爆Seed（林峯飾）處決歡喜哥（許紹雄飾），及後三位阿媽被黑幫追殺，爆Seed企圖阻止卻被Amy的幾位下屬制止並壓在地上，而爆Seed亦目擊三位阿媽於荒山野嶺被處決殺人滅口。然而，殺人滅口的黑幫竟然沒有毀屍滅跡，劇情又竟然荒謬到能夠讓一直被人壓在地上的爆Seed安然無恙地送三位「奄奄一息」的阿媽到醫院搶救，一向心狠手辣的「宋先生」集團突然變得如此仁慈，實屬情理之外！不過，即使劇情有Bug，但為了成就阿佘的超視后級演出，可謂值回票價！

重溫三個阿媽被殺過程：