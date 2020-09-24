【踢館】「準百萬YouTuber」馬田挑戰老師傅　吸金力強拍片係副業

ViuTV真人騷《踢館》請來一班素人向職業大廚挑戰，在上周三（16/9）播出的第8集中，「民間高手」馬田（Martin）便到深水埗以一味「黃金蝦」，挑戰增輝大排檔的肥華師傅。雖然馬田最後以大比數落敗，但兩位評審、導師「瑞士黃秋生」Jacques Kagi都大讚有心機、有創意，絕對有前途。

馬田以「黃金蝦」挑戰增輝大排檔的肥華師傅。（電視畫面）

事實上，馬田早在YouTube界闖出名堂，更是繼大J（Jason）、笑波子後，下一位衝擊百萬訂閱的港產YouTuber，截至9月23日，其個人YouTube頻道「點Cook Guide」有90.2萬人數訂閱，而他與台灣YouTube阿神合作的頻道「搞神馬」更有118萬粉絲，非常犀利。

馬田在2014年2月21日創立頻道「點Cook Guide」，經過6年半時間，終於差不多成為「港產百萬YouTuber」。（YouTube/@點Cook Guide）

馬田在「點Cook Guide」中主要是介紹各種美食的做法，包括最新的焗咖哩農夫包、自家燒烤拼盤以及士多啤梨豬仔骨，而有拍攝其他系列短片，例如與好青年荼毒室合作的「哲學有飯開」和日本、台灣等旅遊系列。

點擊下圖深度了解「點Cook Guide」影片題材（美食好吸引）：

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到底馬田的吸金力有幾犀利？根據網站「NoxInfluencer」，馬田單靠「點Cook Guide」便能夠月入高達6萬多元港幣，而每條短片的潛在合作收益更有1.6萬港元，比起好多藝人收入更高。不要以為「點Cook Guide」是馬田唯一一隻金蛋，因為他還有經營火鍋網店「牛旨商店」，主打日本食材成功吸引不少支持者持續幫襯。

另外，他亦推出過食譜《點Cook Guide──地獄廚神翻身恩物》和《馬田帶你解構甜點：從入門到進階，一本學會職人級烘焙技法》，兩本書都非常暢銷。

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