內地傳跟風錄製《我們離婚了》　觀眾想睇楊冪劉愷威魏大勛三人行

內地綜藝節目開始進入樽頸期，《爸爸去哪兒》、《這就是街舞》、《我是歌手》等真人騷，全部拍足幾季，新題材欠奉下，往往要向外地節目取經，而走在綜藝潮流尖端的韓國真人騷，無疑是內地經常複製的對象，而近日韓國綜藝《我們離婚了》將會播出離婚明星夫婦再次同居，成為網上熱話，隨即傳出內地有意跟風，究竟網民最想睇哪一對藝人夫婦「復合」，下文為大家揭曉。

楊冪跟劉愷威於2018年離婚，觀眾最想看二人錄製真人騷。（視覺中國）

楊冪離婚後，跟小鮮肉魏大勛傳出緋聞。（影片截圖）

講到圈中離婚藝人夫婦，2018年結束4年婚姻的楊冪和劉愷威，無疑是觀眾最想睇到的一對，當年二人突然離婚，留下不少謎團，觀眾都想知道二人為何由圈中模範夫妻，演變成陌路人，而網民更指可以由楊冪的緋聞男友魏大勛，當上他們的監察員，定能製造無數話題。另一位離婚話題女星，必屬早前《乘風破浪的姐姐》的張雨綺，皆因她兩任前夫也有不少是非，首任前夫王全安，傳出一個月內3次出軌，第二任前夫袁巴元，又涉及家庭糾紛，張雨綺帶哪一位前度錄製真人騷，也必定會成為焦點，只是內地往往一窩蜂拍攝同類節目，隨時不止有《我們離婚了》，還會有《前夫去哪兒》、《這就是離婚》，想想也覺得可怕。

下圖有網民最想看的離婚藝人：

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同場加映蘇可欣IG相片：